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性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

勾惡IG稱確診數490遭法辦 因校正回歸破5百獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

Youtube頻道「勾起你心中的惡」小丑JK，本名陳昱瑋，2021年5月17日在IG限時動態上發布新冠肺炎確診數字為490，直指在上位者說謊，遭依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例「散播不實訊息罪」送辦。士林地檢署認為，陳男主觀上並無散播不實訊息，且「校正回歸」病例數，當日確診人數為533人，全案不起訴處分。

不起訴書指出，陳男IG限時動態顯示，老闆早上說記者們跟他說確診數字是490，但11點多收到朋友傳的訊息「今天會報新增333例」下午2點指揮中心公告果然報333。陳男在IG限動指出，朋友準確說中333，更證明實際數字490，你們這些上位者再說謊啊，歡迎分享幫高調」

陳男遭認涉犯散播不實訊息罪嫌送辦。陳男到案供稱，他有查證，朋友得知工作上或親友確診，卻沒列入確診人數，例如南投有人確診，指揮中心公布數字0，指揮中心有校正回歸。

檢方認為， 當年5月17日公布確診病例數333，同年月22日、23日、24日、28日先後校正回歸，陸續更正病例數為406、441、476、533，陳男的消息來源為確診人數490，介於 24日、28日的病例數，實際上確實有未計入病例數情形，陳男主觀上並無散播不實訊息犯意，全案不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

確診 校正回歸 新冠肺炎

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