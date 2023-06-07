接鄰居水龍頭澆花5秒 男辯自家水不夠強被判竊盜

嘉義縣王姓男子以水管接鄰居劉男家水龍頭澆花5秒鐘，劉男返家後發覺報警，王男辯稱自家自來水不夠強，接鄰家水龍頭是要清理共有水溝；但法官認為即使如此也不能免除竊盜罪責，依竊盜罪判拘役5日，得易科罰金，可上訴。

今年3月12日下午王男在鄰居劉男不在時，涉嫌自備水管接上劉家住處外水龍頭，灌澆自家住處外的盆栽，劉男返家時看見後即以手機拍錄存證報警，檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。

王男坦承不諱，但否認竊盜行為，辯稱，因自家的自來水不夠強，這行為是為了清理共有的水溝。但是，劉男提供的照片及5秒鐘影片清楚可見持水管灌澆王家盆栽，並不是清理共有水溝；法官認為，即使是清理共有水溝也不能以此免去竊盜罪責。