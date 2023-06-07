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喬債談不攏倒車撞高雄議員服務處 犯嫌被收押禁見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨籍高雄市議員李雨庭服務處5日遭人倒車衝撞，警方獲報後4小時逮到涉案的23歲洪姓男子，洪男自稱當時是在服務處與債務人協商債務，卻遭對方推擠，氣不過才開車衝撞，檢方訊後聲押，今高雄地院認為洪有反覆實施同一犯罪之虞，裁定准押禁見。

警方調查，當時李雨庭服務處接獲陳情，當天下午4時許，由李雨庭助理安排欠債的蘇女與多名債主於大寮區服務處協商，未料蘇女與多名債主在服務處爆發推擠，最終兩邊不歡而散。

身為債權人之一的洪男，不滿遭欠債的蘇姓女子一方推擠，且蘇女還是議員助理的女性好友，同天晚間7時許，洪男駕車開往李雨庭服務處，隨即倒車衝撞大門，所幸當時服務處沒人在場，未造成人員受傷。

洪男犯案後由同夥接應逃離，警方獲報後到場採證，發現洪男留下的黑色轎車為權利車，擴大調閱監視器後，循線在大東醫院逮到就醫的洪男，將他押往高雄市刑大偵詢，詢後依恐嚇、毀損等罪移送高雄地檢署。

檢方發現，洪男去年就曾因犯下恐嚇、毀損等罪，遭法院判刑，卻在尖峰時間不顧服務處可能有人在場，貿然開車朝屋內衝撞，導致服務處玻璃、鐵捲門等物品損壞。

檢方認為，洪男犯恐嚇、毀損罪嫌重大，且當時有其他人接應離開現場，恐有勾串證人、反覆實施同一犯罪之虞，昨訊後向法院聲押禁見，今高雄地院審理後，裁定准押禁見。

民進黨高雄市議員李雨庭的服務處5日遭洪姓男子駕車闖入，玻璃門應聲碎裂。圖／取自李雨庭臉書
民進黨高雄市議員李雨庭的服務處5日遭洪姓男子駕車闖入，玻璃門應聲碎裂。圖／取自李雨庭臉書

李雨庭 恐嚇 高雄市

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