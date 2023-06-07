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國中少女援交懷孕 46歲大叔嘿咻1次賠10萬換緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

46歲謝姓男子今年1月間登入臉書「需要幫助嗎？小姐姐」社團，挑上未滿15歲的國中少女後，私訊聯絡性交易，雙方商議4千元代價，謝男當晚即載她至北區摩鐵完成性交易，直至少女生理期未來，經醫院檢驗確認懷孕而被通報，謝男表達願意賠償10萬元，法官判處3月，緩刑2年。

檢警調查，謝欲與他人從事性交易，今年1月23日下午3時，上網登入臉書社團，見少女以暱稱「柔柔」發文「台南需要幫助」，即傳訊息給少女。隨後，雙方改以LINE聯絡，洽談性交易事宜。經少女告知其年齡為15歲，實際未滿14歲、就讀國中二年級。

未料，謝男與少女議定性交易代價4000元，當晚8時41分許即駕駛轎車前往安南區搭載少女後，入住北區汽車旅館，對少女性交一次。直至少女因生理期未來，1月底至醫院檢驗確認懷孕，經院方通報後查獲。

謝男於警詢及偵查中坦承不諱，與證人少女證述相符，以及指認犯罪嫌疑人、車籍資料、車行紀錄、臉書貼文畫面截圖及雙方LINE對話紀錄畫面截圖等證據佐據。

據調查，少女行為時，實際上未滿14歲，少女警詢時表示，告訴對方她15歲快16歲、國二。謝辯稱，當時女方跟他說她15歲。

台南地院審酌，謝男趁少女思慮未臻成熟，為一逞私慾，仍與發生性行為，對於其身心健康與人格發展均有不良影響，應予責難。惟考量謝犯後坦承犯行，態度並非不良，且其犯罪手段尚稱平和。

謝男表達願意賠償10萬元，少女及父親接受該和解條件，並同意給予謝緩刑宣告的機會，台南地院認他犯對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，處3月，緩刑2年，謝應給付少女10萬元，可上訴。

謝男事後表達願意賠償10萬元，台南地院認他犯對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，處3月，緩刑2年，謝男應給付少女10萬元。圖／本報資料照
謝男事後表達願意賠償10萬元，台南地院認他犯對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，處3月，緩刑2年，謝男應給付少女10萬元。圖／本報資料照

性交易 台南 生理期

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