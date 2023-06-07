南投某國小校長遭控性騷擾 縣府啟動性平調查

一名南投縣某國小男校長被控過去擔任國小老師時，曾利用接送機會對女學生性騷擾。南投縣府今天表示，已要求這名校長先請假，並進行性別平等調查，釐清案情。

蔡姓女子在網路論壇PTT南投板爆料，指她在就讀南投縣某國小時，男老師利用接送她去補習班機會進行性騷擾，還將她的椅子躺平；蔡女說，幸好當時逃出來，趕緊跟父母親講這件事。

蔡女指出，她的父母後來選擇原諒這名男老師，而這名老師之後在多所學校擔任教職，目前已經是國小校長，她也聽到許多傳言，希望有相同遭遇的受害人跟她聯絡。

南投縣政府教育處今天發布新聞指出，接獲訊息已立即啟動校安通報，同時以電子信箱主動聯絡貼文作者，教育處也要求這名校長先請假，並依據性別平等教育法規定成立調查小組，進行性別平等調查，釐清案情。