妙齡女醉倒樓梯間 阿伯性騷她還嗆「要告就來告」

桃園一名李姓男子去年6月見18歲妙齡女子醉倒在公寓樓梯間，一時「性」起，偷摸對方屁股，未料對方仍有意識，遭對方大聲斥責並揚言提告，但他不以為意，還說「要告就來告」，結果被桃園地院依違反性騷擾防治法判處拘役40日，得易科罰金。

檢方起訴指出，李男（53歲）曾因懲治盜匪條例被判無期徒刑，1997年入監服刑，2016年5月假釋出獄，2017年執行完畢，但他不知悔改，去年6月22日凌晨4時再因騷擾案被移送法辦。

偵訊時，李男承認有拍女子屁股，但他辯稱當時正準備打掃環境，為了叫醒女子和她的朋友，就拍了對方屁股2下，後來女子說要告他，他才回答自己當天都在附近公園打掃，並說「要告就來告」。

法院調查監視器畫面，事發當下，李男跟女子之間並無任何障礙物或其他人阻攔，若李男只是要讓女子離開而觸碰對方，大可碰觸手、肩膀等部位，但他將手伸向對方屁股，明顯是藉機性騷擾。