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妙齡女醉倒樓梯間 阿伯性騷她還嗆「要告就來告」
桃園一名李姓男子去年6月見18歲妙齡女子醉倒在公寓樓梯間，一時「性」起，偷摸對方屁股，未料對方仍有意識，遭對方大聲斥責並揚言提告，但他不以為意，還說「要告就來告」，結果被桃園地院依違反性騷擾防治法判處拘役40日，得易科罰金。
檢方起訴指出，李男（53歲）曾因懲治盜匪條例被判無期徒刑，1997年入監服刑，2016年5月假釋出獄，2017年執行完畢，但他不知悔改，去年6月22日凌晨4時再因騷擾案被移送法辦。
偵訊時，李男承認有拍女子屁股，但他辯稱當時正準備打掃環境，為了叫醒女子和她的朋友，就拍了對方屁股2下，後來女子說要告他，他才回答自己當天都在附近公園打掃，並說「要告就來告」。
法院調查監視器畫面，事發當下，李男跟女子之間並無任何障礙物或其他人阻攔，若李男只是要讓女子離開而觸碰對方，大可碰觸手、肩膀等部位，但他將手伸向對方屁股，明顯是藉機性騷擾。
法院認為，李男欠缺尊重他人擁有身體自主權觀念，甚至還說「要告就來告」，難認已反省悔過，因此審酌犯罪情節、犯後態度和雙方調解狀況量刑。全案可上訴。
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