警專畢業典禮 林右昌以校訓誠勉勵畢業生

台灣警察專科學校今天舉行畢業典禮，內政部長林右昌以校訓「誠」和「素養」兩要點勉勵畢業生們，要忠於國家社會、服務人民，以及秉持法治、民主和道德素養，並祝鵬程萬里。

林右昌上午出席警專專科警員班第40期畢業典禮，他致詞首先恭喜1000多名畢業生順利完成學業，歷經兩年專業訓練，終將迎來人生中的新篇章，也感謝警專教職員的辛勞付出。

他說，看到每名畢業生就像看到自己的孩子般，也對國家、社會未來充滿希望，大家走出校園後就是肩負國家、社會所賦予的責任。隨即也和大家分享兩件重要事情，首先，就是警專校訓「誠」，不論未來在何階級、機關，面對挫折、挑戰或任何問題，都要秉持忠於國家社會、服務人民。

其次，則為「素養」，未來步出校園就是公僕和執法人員，相較一般人有更高要求和期待，警專授予法治、民主和道德素養，這些都是未來擔任執法人員的重要依據和準則。

林右昌說，對於每名畢業生都賦予滿滿期待，希望大家今日以警專為榮、警專明日以大家為榮，祝福鵬程萬里，一起為警察和台灣為加油。