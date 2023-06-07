持有大彎北段商業宅遭罰10萬 女子不繳遭查封房產

行政執行署台北分署今天表示，林姓女子於台北市大直地區有1戶大彎北段商業宅，因違反使用規定遭裁罰10萬元；經查林女欲轉售房產，立即查封房產，林女於今天繳清罰鍰。

台北分署今天發布新聞稿指出，林女的房產為台北市大直地區的大彎北段商業宅，因土地使用分區為商業區，僅作為一般商業、商業購物中心、觀光旅館使用，不得作為住宅使用，但林女將商業宅作為住宅使用，已違反使用規定。

台北分署指出，台北市政府都市發展局履勘林女房產現況，依都市計畫法裁罰林女新台幣10萬元罰鍰，並於今年4月間移送分署執行。

台北分署表示，執行官受理本案後，經追蹤林女名下財產及所得流向，查出林女於5月間欲脫手、移轉房產，隨即發函給地政事務所查封林女房產；林女擔心房產遭查封，已於今天繳清全數罰鍰。