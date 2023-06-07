台中女無號誌路口被撞飛怎麼罰？交通部解釋了

一名女子昨晚在台中市沙鹿區一處無號誌路口通過行人穿越道，途中被一輛急駛機車撞上。根據交通部去年統計，無號誌路口死亡占路口死亡人數近3成5。交通部表示，未設號誌主因交通流量未達標準，但依道路交通管理處罰條例及道路交通管理規則，即便是無號誌路口，行人只要踏上行穿線，車輛仍需停讓。

全台大小巷弄遍布，無號誌路口數量眾多，卻未有主管機關統一盤點，不少紅綠燈深夜時段也會改閃紅黃燈，被認為是行人安全一大盲區。根據道路交通標誌標線號誌設置規則，路口汽車交通量、行人穿越數或肇事紀錄其中一項達標準，及學校出入口、市區幹線道交岔路口間距超過200公尺，中間的交岔路口，皆可設置號誌。

交通部路政司表示，若是每一鄰近路口皆設置號誌，距離太近恐影響車流續進；至於路口行穿線設置則是為保障行人，與設置號誌標準不同，因此確實常見有行穿線卻沒有號誌的情況。而號誌及行穿線設置標準由道路主管機關判定，省道由公路總局轄管，市區道路則屬地方政府。

路政司指出，根據此次台中行人通行無號誌路口案件，若當事人因車流過大遲遲難以通行，主管機關就應主動了解是否有設置號誌必要。