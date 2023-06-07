高雄桌球協會前理事長誆熟黑白兩道 拉會員投資詐1113萬

高雄市桌球協會前理事長林三吉自稱自己跟已故高雄市議會議長許崑源很熟，兩人合夥經營生意，陸續向協會會員拉攏投資，騙得1113萬元，直到林男未按時還款，且避不見面，參與投資的會員才驚覺上當，檢調查出林三吉夫婦僅經營熱炒，經濟能力不佳，林三吉被法院依詐欺罪判3年6月。可上訴

林三吉2015年6月加入高雄市桌球協會，隔年當選該會理事長，一直做到2020年才卸任。判決指出，林三吉任職理事長期間，和翁姓妻子以投資當鋪，洗車場、建案等理由，陸續向協會會員招攬投資。

林還對外宣稱他與許崑源很熟，兩人曾合夥經營生意，還扯出跟高雄黑幫大老合夥開賭場「治安機關已打點好了，每人出資300萬，尚缺50萬，我也一向很照顧身邊的人，這個case還是讓你知道一下」。

不少桌球協會聽信林三吉說法，誤信他在高雄黑白兩道吃很開，直接掏錢投入他口中的生意，為了吸引資金，林還還偽造不實的不動產買賣契約書，向被害人謊稱自己投資房地產資金被卡住，想找人合作投入當舖生意。

有會員陸續投入488萬餘元，卻沒有領到林三吉口中的投資利息，傳訊息追問，林三吉夫婦還避不見面，才驚覺遭夫妻檔詐騙，急忙向警方報案。

檢調發現，林男和翁女兩人名下沒有財產，只短暫經營過熱炒店，經濟狀況不佳，需要靠借貸周轉度日，但他自稱跟政經兩界人士熟絡，害得被害人以為他實力雄厚，才會陸續投前參與投資，粗估9名被害人被夫妻倆騙走1113萬餘元。