傳檢調涉im.B案 調查局：僅1人投資1200萬

im.B詐騙集團案外傳有檢調人員涉入。法務部調查局今天表示，1名調查官投資1200萬多元，並無藉由職權優先領取本息；至於曾出席於茹曦酒店舉辦春酒的調查官均不認識im.B主嫌曾國緯。

調查局今天發布的新聞稿指出，1名調查官於民國110年1月間參與im.B投資，投資金額為新台幣1200萬多元，截至今年4月底，陸續收取利息共約100萬元，其本金均未領回，目前查無該名人員利用調查官身分優先領取本息。

調查局表示，督察處已將調查資料送交北部地區機動工作站併案偵處，進一步查證比對，還原事實真相，並追查有無其他人員或以其親友名義參與投資。

媒體報導，im.B主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）疑有接觸調查局國會連絡主管、台北市調查處組長、新北市調查處站主任、洗錢防制處退休官員等餐敘。調查局表示，經內部調查，遭指涉的調查局人員均不認識曾男。

調查局指出，遭指涉的調查局人員於112年2月11日，曾出席於茹曦酒店舉辦的春酒餐會，全程均未與曾男有所互動，更無報載存有錯綜複雜的關係，若查出相關人員涉有不法嫌疑，一定依法嚴辦。

此外，台北地檢署偵辦im.B詐欺案，已陸續查扣現金300萬元、各式名牌包 52個、名牌登機箱2個、各式名酒百餘箱、藝術品、畫作1批、進口轎車1輛等物、不動產45筆及相關銀行帳戶、股票。

北檢指出，因紅酒保存不易，已囑託法務部行政執行署士林分署於6月16日先公開拍賣20多箱紅酒，以作為日後償還被害人所用。