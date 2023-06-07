中市行人走斑馬線遭機車撞擊 警方將究責開罰

台中市又發生行人走斑馬線被撞事件，台中市警方今天表示，吳姓女子昨晚徒步行走在沙鹿區沙田路無號誌斑馬線時，遭吳姓騎士機車撞擊，2人都受傷送醫，警方將究責依法開罰。

有民眾上傳影片到網路平台，影片中顯示，1名女子站在路邊要橫越沙鹿區沙田路上的1處無號誌路口斑馬線，女子左右觀望才緩步要過斑馬線，沒想到快走完斑馬線時，突然被1輛機車撞擊，女子與騎士都被送醫。

台中市警察局清水分局接受媒體聯訪時指出，這起行人被撞事故發生於昨晚8時42分許，當時吳姓男子騎著機車沿沙鹿區沙田路往中正街方向直行，而行人吳姓女子則徒步走在斑馬線上要橫越無號誌的沙田路斑馬線。

警方表示，雙方在沙田路124號前發生交通事故，造成機車左側車身受損，2人全身都有擦挫傷，但意識清楚，2人都送光田醫院救治中。

警方初步調查，吳姓男子沒有酒駕，已製作相關資料報交通大隊分析研判，釐清車禍肇因，對於機車騎士未禮讓行人部分也將依法開罰。

台中市從去年至今已發生多起行人被汽機車及公車撞擊事故，包括去年底1輛公車轉彎時，撞上走在斑馬線上的伊拉克籍男子一家3口，造成母子死亡的事故，台中市警方開始加強取締「不暫停讓行人」，但今年以來仍發生77歲陳男過斑馬線遭自小客車撞上等多起行人遭撞事故，遭外界詬病台中市為「行人地獄」。