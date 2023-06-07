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性騷擾犯捷運車廂緊貼她的臀部前後扭動 被告竟誣告下場更慘

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓男子在捷運車廂以下體緊貼女乘客臀部並前後扭動性騷擾，為掩飾犯行，謊稱對方也用肩膀碰他的胸部、大腿，提告性騷擾反制，依誣告罪起訴，台北地院審理，判吳有期徒刑6月。可上訴。

由於誣告、偽證等罪妨害司法公正性，合議庭宣判時，未對吳所受有期徒刑6月宣判諭知可易科之罰金，如果刑度確定，吳得坐牢。

2021年1月20日上午8時許，家住新北市的63歲吳姓男子，自台北市萬華區龍山寺捷運站搭乘板南線列車，與被害女子同一車廂，吳見車廂裡人多，故意向被害人的背後靠近，以下體緊貼她的臀部，再前後扭動性騷擾。

被害人心生噁心感報案，警員處理時，吳反而對被害人向警方提出性騷擾告訴，謊稱被害人才是以肩碰觸他的左胸，還利用轉身碰觸他的大腿內側等。

吳涉犯性騷擾案被訴，判刑5月確定，不過，他誣告被害人部分，則由台灣高檢署檢察官閱卷後告發，台北地檢署偵辦，吳自白，檢方依刑法誣告罪起訴他。

法官認為，吳影響國家偵查犯罪及審判的正確性，他被告後心生不滿，明知被害人沒有對他性騷擾，竟混淆檢警偵辦，想使被害人也受刑事處罰，浪費司法資源，在被害人受誣告已經不起訴處分確定，還矢口否認犯行，於法院開庭才認罪，審酌吳未與被害人和解等，依法量刑。

吳姓男子在捷運車廂以下體緊貼女乘客臀部並前後扭動性騷擾，為掩飾犯行，謊稱對方也用肩膀碰他的胸部、大腿提告性騷擾反制。示意圖／Ingimage
吳姓男子在捷運車廂以下體緊貼女乘客臀部並前後扭動性騷擾，為掩飾犯行，謊稱對方也用肩膀碰他的胸部、大腿提告性騷擾反制。示意圖／Ingimage

性騷擾 車廂

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