神棍騙「冤親債主索命」撲倒女友閨密性侵 傻眼的是女友還在門口等

宜蘭縣莊姓男子得知女友的閨密有感情問題、心神不寧，謊稱對方是被冤親債主索命，必須由他讓冤魂附身再和對方發生性行為，才能化解，害閨密信以為真，先喝下符水，再和他嘿咻，最高法院依強制性交罪判刑3年4月定讞。

莊透過女友得知女友的閨密和男友感情不睦、心神不寧，他2019年9月5日凌晨1時許攜帶符咒，和女友一起到閨密住處談論感情問題；莊利用閨密無助、情緒不穩，謊稱對方遭冤親債主索命，才會導致工作、感情皆不順。

莊表示閨密必須賠罪，先由他讓冤親債主上身之後，再和對方發生行為，才能化解，他再燃燒符咒，讓閨密飲用符水，並請女友在門外等候，他在客廳沙發性侵得逞。

莊坦承和閨密嘿咻，但否認帶符咒、讓對方喝符水或性侵，辯稱當時閨密提及和男友交往過程很不好、很傷心，且對方在哭泣，他安慰之後，閨密靠在自己身上，兩人就發生性關係，是你情我願的，他沒有強迫女方嘿咻，更沒有說對方被冤親債主索命。