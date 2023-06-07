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桃園人妻外遇老闆還墮胎 想祭拜求心安成不倫鐵證

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名梁姓人妻與林姓老闆有染，還不小心懷孕墮胎後心裡不安，又見兒子把筆芯弄到眼睛，結果詢問老闆是否要到廟裡拜拜成為不倫關係鐵證，經桃園地院判決，須與林姓老闆一起賠償呂姓老闆娘40萬元。可上訴。

判決指出，梁姓人妻2020年開始與林姓老闆交往，期間曾發生性關係，也曾因為懷孕墮胎，後來不倫戀被呂姓老闆娘發現後，她仍不避嫌，去年底還和老闆一起參加「南橫美景-縱谷楓情VILLA 3+1日」旅遊行程。呂姓老闆娘認為梁女和林男已侵害她的配偶權，內心深受煎熬，因此向2人求償200萬元。

審理時，梁女否認懷孕墮胎，但她與林男的對話紀錄有「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢?今天我兒子不小心把筆心弄到眼睛」、「我總覺得怪怪的」等語，林男也回「這幾天再去廟」。

她雖稱對話是開玩笑，但法院認為對話只見梁女墮胎後的不安情緒，無隻字片語像開玩笑，後來才承認2人曾發生性關係，並稱老闆娘如果撤告，她願意離開公司；林男則未出庭也未具狀表示意見。

法院認為，梁、林2人自2020年開始交往，期間不僅發生性關係，還導致梁不甚懷孕墮胎，顯已林、呂夫妻之間的親密關係，侵害呂女配偶權情節重大，應負損害賠償責任，但審酌其侵權情節和雙方經濟狀況等情後，精神撫慰金200萬元猶嫌過高，應酌減至40萬元較為妥適。

梁姓女子與公司林姓老闆有染，期間曾懷孕墮胎，後來心裡不安，見兒子把筆芯弄到眼睛，問林「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢」，結果成了呈堂鐵證（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
梁姓女子與公司林姓老闆有染，期間曾懷孕墮胎，後來心裡不安，見兒子把筆芯弄到眼睛，問林「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢」，結果成了呈堂鐵證（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

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