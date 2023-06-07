桃園人妻外遇老闆還墮胎 想祭拜求心安成不倫鐵證

桃園一名梁姓人妻與林姓老闆有染，還不小心懷孕，墮胎後心裡不安，又見兒子把筆芯弄到眼睛，結果詢問老闆是否要到廟裡拜拜成為不倫關係鐵證，經桃園地院判決，須與林姓老闆一起賠償呂姓老闆娘40萬元。可上訴。

判決指出，梁姓人妻2020年開始與林姓老闆交往，期間曾發生性關係，也曾因為懷孕墮胎，後來不倫戀被呂姓老闆娘發現後，她仍不避嫌，去年底還和老闆一起參加「南橫美景-縱谷楓情VILLA 3+1日」旅遊行程。呂姓老闆娘認為梁女和林男已侵害她的配偶權，內心深受煎熬，因此向2人求償200萬元。

審理時，梁女否認懷孕墮胎，但她與林男的對話紀錄有「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢?今天我兒子不小心把筆心弄到眼睛」、「我總覺得怪怪的」等語，林男也回「這幾天再去廟」。

她雖稱對話是開玩笑，但法院認為對話只見梁女墮胎後的不安情緒，無隻字片語像開玩笑，後來才承認2人曾發生性關係，並稱老闆娘如果撤告，她願意離開公司；林男則未出庭也未具狀表示意見。