台中大火燒死三代同堂5命 「幻蛇」引屋主放火輕判3年
台中市大里區東南路民宅1月6日大火燒死陳姓屋主三代5命，年紀最小是7月大外孫，經查66歲陳男譫妄症發作產生幻覺，點燃止血帶要趨蛇才釀災；法院審酌精神鑑定報告予以減刑，考量陳因幻覺燒死親人釀3個家庭破碎，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂判他3年，施以監護3年，可上訴。
台中地檢起訴指出，陳男有高血壓、腎衰竭又因糖尿病、車禍截肢行動不便，且意識狀態、精神均不穩定，今年1月6日其精神狀態處於「譫妄症」急性發作下，認為屋內出現蛇，需放火驅蛇。
檢方說，陳男知道屋內包括妻子還有5名家人同居，卻仍點燃雜物、紙類及止血帶，導致大火釀妻子等5名親人吸入大量高溫有毒的氰化物氣體、缺氧等葬生火窟；檢方偵查期間就將陳送精神鑑定。
結果認定他行為時有因精神障礙急性譫妄症，且陳已罹患2至3年以上主要認知障礙症，即輕度失智症， 而致其辨識行為違法以及依其辨識而行為之能力均顯著減低，構成刑法第19條2項減刑事由，偵結依放火、過失致死等罪嫌起訴他。
台中地院審理時，陳男坦承不諱，自稱點燃止血帶丟在旁邊有垃圾的地方，想燒垃圾驅蛇，認定他主觀有放火故意，火災經消防局調查及監視器等綜合分析，研判1樓客廳病床旁為起火處，起火原因不排除打火機燃燒止血帶引燃，造成5名家屬死亡也有相驗報告可佐。
子女證稱，父親近半年精神狀態時好時壞，有時會出現幻覺但和其他人相處還好，鄰居也稱他們雖偶而吵架但非仇恨，感情普通，法院綜合判斷認為陳雖放火，但無積極要害死親屬，充其量僅有過失，構成放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、過失致死罪，2罪想像競合從重依前項論處。
法院審酌，陳因急性譫忘症、失智症而辨識行為能力減低，依刑法第19條減刑，並考量他罹病多年因幻覺才縱火燒死多名親人，3個家庭人倫破碎，考量他坦承悔悟，就醫後已明顯改善等。
法院依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判陳男3年徒刑，並命他於刑之執行前，令入相當處所或以適當方式，施以監護3年。
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