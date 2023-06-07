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騎車不禮讓行人 台南分署祭鐵腕近10年罰鍰終於入帳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

31歲陳姓男子10年前騎機車未戴安全帽，經台南中西區成功路於行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過挨罰2千元，另51歲鄭姓男子去年2月間無照騎乘機車，經新北板橋區國光路也未讓行人先行通過挨罰1萬5千元，逾期拒繳，經行政執行署台南分署祭鐵腕後繳清。

台南分署指出，陳男2013年1月間未依規定戴安全帽騎乘機車，經台南中西區成功路，於行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，經交通警察大隊舉發，遭台南南市交通局裁罰2000元。他同年12月自行到交通局申請分期繳納，僅繳納第一期500元之後便沒有繼續繳納。

此外，陳男欠繳104年度使用牌照1萬2595元，逾期仍不履行，經交通局、台南市政府財政稅務局新化分局移送台南分署強制執行。

台南分署表示，今年2月交通局再次移送分署強制執行，距執行期滿日(今年8月27日)已不足1年時間。執行人員收案後，2月發出傳繳通知單，陳男仍置之不理。3、4月間連續扣押其存款未果，鍥而不捨5月間再次扣押其存款，終於扣得9980元。

陳男為避免在銀行留下被強制執行的紀錄而影響債信，5月29日主動來電告知會來繳清，但爽約2次，經執行人員密集電話催繳，終於在昨天交通罰單的執行期間屆滿前2個多月，連同牌照稅全部繳清。

無獨有偶，鄭男駕駛執照經註銷仍駕駛機車，去年2月間經新北板橋區國光路，於行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，經舉發後遭裁罰1萬500元，逾期仍不履行。

執行人員5月收案後，扣押鄭男存款未果，經執行人員調查發現他有購買保單，隨即發文扣押保險金。鄭男家人收到執行命令後，昨天由鄭男妹妹偕同母親到場，攜帶現金代為繳清罰鍰。

鄭妹向執行人員表示，哥哥在北部麵店打臨時工，都是晚上工作。鄭男前科累累且屢屢違規，母親雖氣憤無奈卻無法割捨不管，仍應母親的要求，代為繳清罰鍰。

台南分署指出，經多次催繳及扣押其存款，陳男終於在昨天交通罰單的執行期間屆滿前2個多月，連同牌照稅全部繳清。圖／讀者提供
台南分署指出，經多次催繳及扣押其存款，陳男終於在昨天交通罰單的執行期間屆滿前2個多月，連同牌照稅全部繳清。圖／讀者提供
鄭妹指稱，哥哥前科累累且屢屢違規，母親雖氣憤無奈，卻無法割捨不管，仍應母親的要求，攜帶現金代為繳清罰鍰。圖／讀者提供
鄭妹指稱，哥哥前科累累且屢屢違規，母親雖氣憤無奈，卻無法割捨不管，仍應母親的要求，攜帶現金代為繳清罰鍰。圖／讀者提供

台南 新北 安全帽

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