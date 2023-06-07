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市區商業用地蓋住宅罰款10萬 他想移轉產權房地遭查封

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓義務人擁有台北市中山區建物，依都市計畫案僅供一般商業使用，不得做住宅使用，卻將建物作為住宅使用，依法被裁罰10萬元，行政執行署台北分署今天表示，徵起案今年4月間移送執行，林今天已將繳清罰鍰。

台北分署說，林的建物坐落台北市中山區大彎北段一帶，建物的土地使用分區為商業區，依台北市政府2016年11月公告實施的都市計畫案，僅能供一般商業使用、供商業購物中心使用及供觀光旅館使用，不得做住宅使用。

不過，林卻利用商業區的高容積率，將建物作為住宅使用，不符居住正義原則，案經台北市政府都市發展局人員現場履勘發現，依都市計畫法裁處林罰鍰10萬元，裁處案4月移間移送台北分署執行。

台北分署受理移送案件後，調查林名下的的財產及所得，發現林在上個月欲移轉建物及基地給第三人，立即發函地政事務所查封房地，林警覺，今天則主動前往台北分署繳清全數罰鍰。

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影
圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

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