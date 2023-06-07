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高樹河堤飆車競速釀2死3傷 車聚主揪3人5萬到3萬交保
屏東縣高樹鄉廣福大橋河堤防汛道路4日下午發生機車對撞車禍，造成2死3傷，起初肇事20歲何男供稱測試機車性能，事後網友揭露案情不單純，警方追查，當天是一場聚集約60多人大型改裝直線競速車聚，檢警追查10多人到案，主揪陳男、黃男、沈男檢方訊問後，依公共危險罪，5萬到3萬元交保。
警方表示，這是該地首次出現大規模車聚，現場賽道300公尺，由機車改裝同好者20歲陳男，在網路社群南部交流園地發起車聚，沒想到卻發生重大意外，陳男到案稱，第一次辦下次不敢了，這場活動沒有收費，大家比速度。
據了解，現場改裝機車，50C.C.機車改裝後競速可以到時速130公里。
檢警追查16人到案，其中主揪陳男、另外黃男、沈男，檢方訊問後分別依5萬到3萬元不等交保，其中一人繳不出交保金額，檢方改限制住居。
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