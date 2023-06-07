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夫婦為選里長找33親友遷戶籍 1幽靈人口跑去投票被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鹽埕區許姓里長候選人去年9合1地方大選時，和劉姓妻子遊說曾姓選民等33人將戶籍遷入選區，將戶口寄在鹽埕區的親友戶籍名下，事後許姓候選人也未順利當選，高雄地院審理後，依妨害投票罪判許男、劉姓妻子4月及3月徒刑，得易科罰金，其中一名曾姓「幽靈人口」，因現身投票，也被判刑２月，緩刑２年。

該里上屆里長當選票數為457票，與落選者僅差113票，競爭相當激烈，檢調查出，去年2月起，許男及劉姓妻子陸續遊說親友將戶籍遷入里內，等到他投入參選時，親友團就可以成為他的投票部隊。

從去年2月至7月間，許男與劉姓妻子合計找了33名親友將戶籍遷入選區，去年大選前10天，檢警調接獲情資發動搜索，帶回許男及劉姓妻子等31人到案。

檢警調根據戶籍資料，發現同一戶口遷入許男親友，當時認為許男和妻子有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，兩人也被檢方依妨害投票罪起訴。

大選結束後，許男最後僅拿到220票，輸給對手的456票，至於被查出遷入戶籍的「幽靈人口」，被檢調傳喚後，僅曾姓女子有領票投票，其餘人都未現身投票所。

高雄地院審理時，許男及妻子坦承有找親友將戶籍遷入選區，以求順利當選，法官考量他認罪，依妨害投票罪判許男、劉姓妻子4月及3月徒刑，得易科罰金，各緩刑3年、2年，但要支付公庫6萬元、3萬元。

至於曾姓女子，因遷入戶籍後還完成投票，法官認為她已實現虛偽遷徙戶籍妨害投票正確罪構成要件，也被判刑2月，得易科罰金，緩刑2年，要支付公庫2萬元，褫奪公權1年。

圖為2022九合一選舉投票情形。圖／聯合報系資料照片
圖為2022九合一選舉投票情形。圖／聯合報系資料照片

投票 戶籍 大選

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