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執行署本月拍賣國庫入帳1.5億 基隆七堵透天厝創法拍底價最低行情

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署所屬各分署本月盛大舉辦全國「123聯合拍賣會」，疫情解封，景氣復甦，又近端午節，人氣買氣旺，合計總拍定金額1億5527萬3125元，有效挹注國庫財源。

行政執行署表示，不動產拍定金額是1億4934萬3427元，金額最高的是台中分署拍賣位於台中市七期重劃區緊鄰新光三越百貨的「親家市政廣場」商業辦公大樓，大樓為第2次拍賣，總拍定金額高達2815萬元。

拍定金額其次是台中分署位於大安區的不動產、花蓮分署位於知本的24間溫泉套房，拍定金額分別為2729萬777元、1834萬3150元。

行政執行署說，拍賣不動產最吸睛的是宜蘭分署拍賣基隆市七堵區兩層樓、約111坪雙層透天厝，本次以底價16萬元、每坪約1400元進行一拍，創基隆法拍透天厝底價史上新低，透天厝吸引21組民眾搶標，現場還出現2位投標民眾均出最高價200萬元的情形，最後由當場加價到235萬元的投標人買走。

此外，動產拍定金額總計592萬9698元，金額最高的是新竹分署受新竹地檢署囑託拍賣的2022年出廠的BMW，以202萬元拍定，拍定金額其次的是高雄分署受高雄地檢署囑託拍賣2019年出廠的BMW，以125萬元拍定。

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影
圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

透天厝 新竹 基隆

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