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喝保力達酒測0.19辯不知有含酒精 結果卻因警執法瑕疵免扣駕照

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名黎姓貨車司機去年2月在龍潭發生車禍，事後因酒測值每公升0.19毫克被吊扣駕照2年，另須參加道路交通安全講習，但他不服，興訟主張自己並非故意酒駕，經桃園地院詳查員警酒測過程有瑕疵，處分終獲撤銷。

桃園地院判決指出，黎男去年2月11日傍晚5時許在龍潭區聖亭路、干城路口與他人轎車相撞，經員警到場酒測，酒測值0.19，後來因發生事故被依公共危險罪法辦，刑事部分獲緩起訴處分，但行政裁罰被桃園市交通裁決處吊扣駕照2年，另須參加道路交通安全講習。

黎男興訟表示自己是更生人，不知保力達含有酒精，又把保力達當飲料喝，才會測得酒精反應。他主張自己並非故意酒駕，希望撤銷吊扣駕照處分，好讓他繼續開車養家謀生。

法院調查，法律明文規定汽車駕駛人酒測值超過每公升0.15毫克不得開車，違者可吊扣駕照1到2年。黎男酒測值雖然達0.19，刑事所涉公共危險罪也獲緩起訴處分，但勘驗員警密錄器，員警開始錄影時已完成酒測，內容只有拍到告知黎男酒測結果及涉犯公共危險罪等情，事後要求員警補正資料，員警也以「時間過去已久，密錄器影像已銷毀」回應。

法院認為，按照「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，員警對民眾酒測應全程錄影，但本案員警並未做到，事後又無法補正資料，顯有行政瑕疵。雖然黎男興訟未爭執員警執法瑕疵，但本案具有公益色彩，調查後認原處分應予撤銷。

黎姓男子雖未爭執員警執法有瑕疵，但法院認為本案具公益色彩，調查後認定執法過程有瑕疵，撤銷吊扣駕照處分（示意圖）。本報資料照片
黎姓男子雖未爭執員警執法有瑕疵，但法院認為本案具公益色彩，調查後認定執法過程有瑕疵，撤銷吊扣駕照處分（示意圖）。本報資料照片

酒測 駕照 桃園

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