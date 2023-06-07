氣她騷擾又控制 護理師院內持刀劃傷同性伴侶判10月

嘉義縣某醫院郭姓女護理師與同居多年的王姓女護理師，曾辦理同性結婚又終止登記，因遭王女質疑與他人曖昧，去年8月間郭女憤而持刀進入醫院，劃傷王女頸部，一審認郭女犯傷害罪判10月，檢方不服上訴，雙方雖和解，王女稱至今仍深感害怕，二審駁回上訴。

檢警調查，45歲郭女與王女均任職嘉義縣某醫院擔任護理師，2人曾交往同居，後因故分手；去年8月20日，2人以通訊軟體LINE互傳訊息，因故發生爭執，郭女當晚帶水果刀開車到醫院，進入5樓護理站後，先以水果刀將電話線切斷，喝令另名護理師離開，接著持刀刺向王女，王女見狀急忙抓住郭女雙手，雙方扭打拉扯，王女倒地，郭女持刀劃向王女頸部，並恫稱「我要殺了妳」，造成王女頸部有4處撕裂傷。

醫院保全接到通報趕到現場，見狀要將郭女手中水果刀奪走，反遭郭女咬傷，該保全向其他保全求援，經5名保全聯手才制伏郭女、取走水果刀，王女頸部受傷，治療後沒有生命危險。

郭女指出，她沒有殺人犯意，拿水果刀只是想要嚇嚇對方。她是劃傷對方，不是割對方，是掙扎的時候劃傷的。她表示，她只是嚇對方，劃傷脖子的部分不是故意的，是扭打過程劃傷的。她割斷電話線是因為她只想要問對方為何要重複登入其帳號去騷擾她，重複的控制她，已經很多次了。

一審認為，雙方曾是同居多年伴侶，分手後僅因遭王女質疑有與他人曖昧，心生憤怒，郭女即率爾持刀劃傷其頸部，導致王女所受傷勢雖不嚴重，然因郭女持刀攻擊目標放在王女頸部，對王女所造成驚嚇程度不小。一審認郭女犯傷害罪判10月徒刑，檢方不服上訴。

一審判決後，雙方已經台南高分院調解成立，郭女賠償30萬元，王女稱對方符合緩刑要件時，同意法院給予緩刑宣告。

然而，王女於二審準備程序時仍認原審量刑過輕，爭執對方有殺人犯意，至今仍深感害怕。律師審理時認為，王女仍認對方有殺人意圖，應論以殺人未遂罪責。