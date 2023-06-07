誘騙投資LED不法所得買名車 詐欺男BMW遭法拍202萬
新竹一名34歲張姓男子因涉嫌偽造商業契約，誘騙被害人投資開發LED 產業，遭檢警查扣犯罪所得購入的BMW。新竹地檢署為落實剝奪不法所得，確保被害人未來不致求償無門，昨天下午囑託行政執行署新竹分署拍賣該車，最後以202萬元拍定。
新竹地檢署民生專組檢察官吳柏萱指揮警政署刑事警察局、新竹市警察局刑事警察大隊，共同偵辦以張男為首的詐欺案，為了確保被害人未來不至於求償無門，立即由新竹地檢署變價專責小組評估鑑價張男以犯罪所得購入的BMW轎車。
新竹地檢署指出，本次拍賣的BMW，出廠年份為2022年，車況良好，仍具相當市價，徵得張男同意後，立刻依據「法務部與行政執行機關囑託業務聯繫要點」，囑託新竹執行分署進行偵查中變價拍賣程序，本次拍得的價金，除可作為未來被害人求償的基礎外，也充分彰顯政府剝奪犯罪所得的決心。
新竹地檢署檢察長張云綺也特別感謝新竹執行分署於最短時間內，完成本案車輛的拍賣程序，張云綺也重申，對於任何因犯罪而獲取的不法利得，檢方將依法強力追討，全力維護民眾權益。
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