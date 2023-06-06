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蔡正元限境滿5年將解除 他說：海外資產是處理黑道的錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前立委蔡正元被控利用中影股權交易，私吞阿波羅投資公司資產，支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判3年6月徒刑、商業會計法判6月得易科罰金之刑。台灣高等法院今行準備程序並訊問是否繼續限制出境出海，因7月12日限制即滿5年，依刑事訴訟法規定不得再限制。

蔡正元（70歲）是三中案唯一有罪被告。蔡、妻子洪菱霙（50歲）被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪嫌；洪菱霙、父親洪信行（81歲）另被控業務侵占、背信、洗錢等罪，一審皆判決無罪。

高院去年4月14日開庭時，蔡正元指檢方故意胡亂拼湊事實，控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全等，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審花最多時間審理，已證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

他說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；他當時身為中影董事長，為了救中影，動用個人所有資源，想辦法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，讓中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。

蔡正元說，他當然有權去追償7.5億元，來彌補他的負擔，當時要向莊婉均追償債務非常困難，因莊婉均把財產隱匿在他人名下，經過複雜的檯面上、檯面下的談判，一度危及他個人生命，只拿回一部分莊婉均持有的中影股票再出售。

今天開庭時，蔡仍做無罪答辯，並稱他處理莊婉均、黑道集團的債務問題，幾乎喪失生命，海外資產並非中影、阿波羅的資產，而是「處理黑道的資產」，他相信人間自有公道。

刑事訴訟法規定「審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年」。因案件自2018年7月12日繫屬法院，即將屆滿，檢察官主張一審判的3年6月徒刑未執行、2.8億犯罪所得還待沒收，蔡仍有逃亡風險，建議提高具保金額（原金額為1千萬）、定期到警局報到。

蔡正元表示，名譽比他生命還重要，逃亡不是他所要考慮的，他要爭取無罪判決，還指檢察官的要求只是沒有必要的「風塵往事」，一審的判決是誤解。蔡說，現在的收入只能靠上電視談話性節目，僅能供妻女部分開銷，香港的銀行帳戶不是被銷戶就是凍結，他無法出境也就無法處理。

台灣高等法院今開庭時，蔡正元主張無罪，並說他處理莊婉均、黑道集團的債務問題，幾乎喪失生命，海外資產並非中影、阿波羅的資產，而是「處理黑道的資產」，他相信人間自有公道。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院今開庭時，蔡正元主張無罪，並說他處理莊婉均、黑道集團的債務問題，幾乎喪失生命，海外資產並非中影、阿波羅的資產，而是「處理黑道的資產」，他相信人間自有公道。記者王宏舜／攝影

中影 蔡正元 侵占

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