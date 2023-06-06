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台南驚爆20年前國小男導師性騷女童 教局調查已1案成立

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台灣基進議員李宗霖今天在議會質詢南市某校師對生性平事件，教育局晚間表示，該事件發生於20年前，教育局於去年底接獲民眾來電反應後，立即通知學校完成校安及社政通報，並由學校性平會聘請2名律師及調查專業人員組成調查小組，啟動調查。

目前該案件已完成兩案調查，其中一案有成立，另一案未成立，未成立之一方已依法提出申復，目前學校會依申復意見進行查處並送交性平會審議，教育局也會督促學校儘速於法定時限內完成調查及後續處理。

教育局也透過輔諮中心入班宣導機制，針對在校生及畢業生進行問卷清查，確認有無其他疑似被害人。

教育局強調，性平事件零容忍是市府的既定政策，即使是20年前的性平事件處理也一樣重視，決不會輕忽。

根據李宗霖陳述，陳情人當年的學校導師數度將她單獨帶入小房間，要求她像騎馬一樣坐在他身上，並為了檢查是否發育遲緩而要她躺著將手、腳舉起讓導師觀察。陳情人20年來經歷過多次性騷擾身陷痛苦，決定挺身揭露，致電教育局陳述此事，開啟校園性別事件調查後。

李宗霖說，這樣的案子最後被調查小組判定不予受理，陳情人申復時才發現，校方在受理調查時也對當年該導師的班上其他同學進行普查，普查出有另一類似受害人，他要求此事件應重新全面普查該師所任教過的其他屆學生、包含畢業生，以找出潛在受害人。

教育局說明，南市自109年度起即針對性平事件的預防、處理與輔導，訂定明確的規範與措施，也建立「三不一有」的處理原則，包括不隱匿、不包庇、不拖延、有案即查，屬實即重罰，嚴謹的要求學校要落實性平事件的處理。

在預防方面，持續強化教師專業倫理、宣導學生自我保護、建立多元通報管道，包括每學期進行入班宣導、對學生實施覺察問卷、設置舉報專線06-2959023與關懷信箱help580@tn.edu.tw，每學期也製作求助貼紙讓學生黏貼聯絡簿，以方便學生或家長求助資訊。

在處理作為方面，教育局表示，所有教育人員一旦知悉性平事件後，就必須於24小時內進行通報、學校必須於3日內召開性平小組會議、2個月內要儘可能完成調查，教育局並建立性平事件處理專案列管平台，要求學校每2星期定期回報處理進度，若相關人員未依規定流程處理，教育局也會追究責任，希望透過落實性平事件的預防、處理與輔導做為，以確保學生的安全。

台南市教育局長鄭新輝（右）在議會說明校園性平案調查結果。記者／吳淑玲翻攝
台南市教育局長鄭新輝（右）在議會說明校園性平案調查結果。記者／吳淑玲翻攝

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