護理師帶雙層手套測水溫害新生兒燙傷 判刑4月罰12萬

台北市一名41歲吳姓護理師，去年5月替剛出生7個多小時的新生兒女嬰洗澡，帶著雙層手套測試水溫，誤認水溫合適，直接把女嬰放進溫熱水，導致女嬰全身體表面積25％2度燒傷。士林地方法院依過失傷害罪，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元。

判決指出，2022年5月19日上午10時女嬰出生，吳姓護理師當天下午5點40分許在新生兒隔離病房，替女嬰洗澡，因新冠肺炎疫情帶著雙層手套測試水溫，誤認澡盆水溫適合，將女嬰放入水溫仍高的澡盆內，女嬰大哭才抱起。女嬰雙側下肢、臀部、下體等身體部位，受有淺2度至深2度燒傷，占全身體表面積25%。

法官指出，家長認為女嬰的傷勢為重傷，但因傷勢已有好轉，雖影響外觀，但難認對身體或健康造成重大影響，不論過失致重傷罪。