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膠帶纏手腳又逼上下跳 桃園女家教害男童下巴撞出洞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名吳姓家教老師幫賴姓男童課後輔導，去年7月因管教問題，竟拿膠帶纏繞男童手腳，還命令對方跳起來，害對方重心不穩跌倒，下巴撞擊地面破一個洞；桃園地院審理此案，今依強制罪和傷害罪分判吳師3月、5月徒刑，強制罪得易科罰金。全案可上訴。

檢警調查，吳姓家教老師（女，31歲）去年7月12日下午因賴姓男童（7歲）不服管教，於是拿膠帶纏繞男童的手和腳，又命令對方跳起來，以此方式作為懲處，未料對方重心不穩，跌倒下巴著地，導致頭部鈍傷與下巴撕裂傷。賴父得知此事怒不可遏，旋即向警方提告吳女妨害自由與傷害。

案發後，吳女坦承犯行，供稱自己因賴童調皮不聽管教，一時失慮，才會以膠帶綑綁其手腳約束，已深具悔意。

法院調查，吳女是先以膠帶綑綁賴童手腳，再命令男童上下跳躍導致跌倒受傷，分別涉犯成年人故意對兒童強制罪和成年人故意對兒童傷害罪，且犯意有別，行為互疏，應分別論罪，並依兒少法加重其刑。

法院認為，孩童偶有吵鬧在所難免，而吳女身負管教責任，遇照顧上困難或不順，理應以愛心、耐心妥善處理，卻不知控制自我情緒，導致賴童下巴撕裂傷，不僅影響賴童身心健康成長甚鉅，也造成賴父因擔心、不捨而承受心理上的痛苦，至今又未與對方達成和解，所為應予非難。

法院審酌吳女犯後坦承，態度尚可，依犯罪情節和賴童傷勢等情量刑，但由於成年人故意對兒童犯傷害罪最重本刑7年6月，不符合得易科罰金規定，所以此部分無諭知易科罰金。

吳姓女家教因賴姓男童不服管教，拿膠帶纏繞其手腳又命上下跳，導致對方重心不穩跌倒，頭部鈍傷與下巴撕裂傷。示意圖／Ingimage
吳姓女家教因賴姓男童不服管教，拿膠帶纏繞其手腳又命上下跳，導致對方重心不穩跌倒，頭部鈍傷與下巴撕裂傷。示意圖／Ingimage

傷害罪 家教

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