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猛男勒死女友竟從無期變15年 高院：因為無期等假釋要很久

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

健身教練張育銘勒斃女友，一審遭處無期徒刑，褫奪公權終身，台灣高等法院今改判他15年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
健身教練張育銘勒斃女友，一審遭處無期徒刑，褫奪公權終身，台灣高等法院今改判他15年徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕，送醫無礙；新北地方法院依殺人罪判張無期徒刑。張和檢方皆上訴，張聲稱「交往時很愛女友，是出於一時氣憤才犯錯，真的不是故意的。」，台灣高等法院今減為15年徒刑。

高院判決理由指出，從張案發前傳送給友人的訊息來看，可見對女友仍有不捨之情，且死者是遭勒斃，四肢無抵抗傷、身上少有抵抗或防禦性傷勢；扣案西瓜刀刀刃血跡所檢出的也是張的DNA型別，因此「不能以他事發前曾上網買西瓜刀、搜尋刀法」，就認為是預謀殺人，因此撤銷改判。

張育銘承認感受到女友扭動掙扎，但他仍執意殺人。經心理鑑定，他具一般智識水平，正當工作與社交活動，並非孤立無援，但情緒控制欠佳、容易衝動，將成功與否歸咎於外在環境，缺乏自省能力，對他人高度自我防衛，不擅於面對壓力或衝突事件，情緒失控後易引發暴力行為。

高院認為，張自我約束、服從法治、尊重他人的能力都「低於常人」，有量處較重刑度懲警必要。

死者對張育銘噓寒問暖、相當關心，但對於張與他人的衝突、情緒不穩的反應感到害怕，案發前2個月相當不安。高院認為前女友死亡時才27歲，她的父母白髮人送黑髮人，無端蒙受家庭破裂悲劇，張的犯行無可彌補。

因死者家屬不接受道歉，而張育銘在看守所收容晤談時聲稱是「被感情欺騙的一方」，到了高院審理時改口「我今天犯這樣的罪，不宜辯解」，並具狀表示「因為衝動犯下殺人案件，至今仍反省懺悔、後悔一時的過錯…雖尚未取得家屬諒解，但永遠不會放棄」，合議庭認為還知悔悟。

雖然家屬要求判張育銘無期徒刑，但合議庭認為張具有中高度再社會化可能性，而刑法規定無期徒刑執行逾25年始得假釋，實證統計無期徒刑假釋執行期間比法律規定多30%，張現年35歲，在現行法律規定下，若量處無期徒刑，等到假釋時能否復歸社會，還是個問題，因此改判15年刑。

本案源於張育銘不滿女友去年1月至2月間提分手，先在網站YouTube上搜尋殺人手法，又向朋友透露殺女友的念頭，並將女友約到原本兩人同住的租屋處見面，因無法接受分手事實，趁女友背對他時將她勒斃。張勒死女友後打電話給好友，稱要自殺並交代後事，警方獲報趕到場，張將門反鎖後持刀自戕，員警及時救下。

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女友 殺人 分手

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