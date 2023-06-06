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《刻在你心底的名字》擅改劇名、編劇名 瞿友寧不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

2020年上映、票房賣破一億元的知名台灣同志愛情片《刻在你心底的名字》，日前遭人檢舉身為該片監製兼編劇的名導演瞿友寧，疑持金鐘獎編劇鄭心媚原著劇本「在天堂的路上」向文化部申請補助，取得補助金後擅自改變劇名，並將編劇由鄭女改為瞿男自己，涉嫌詐領補助。台北地檢署經傳喚鄭女及該片導演柳廣輝，證明兩者是同一部影片，今將瞿男處分不起訴。

《刻在你心底的名字》據稱製作成本為7000萬元，其中接受文化部及地方政府補助共2000萬元，該片於2020年大阪亞洲電影節進行全球首映，同年9月30日在台灣上映，同年12月23日在全球Netflix平台上架，並成為台灣影史首部票房破億元的同志電影。後來在第57屆金馬獎該片獲得五項提名，最終贏得最佳攝影與最佳原創電影歌曲。

《刻在你心底的名字》大紅後，隨即傳出劇本抄襲爭議，瞿友寧一度在個人臉書公開否認。後來檢方接獲匿名檢舉，指稱瞿男2016年9月間，向文化部申請輔導金補助案時，先以編劇鄭心媚執筆撰寫的「在天堂的路上」劇本送審，待申請案通過獲得補助金後，不僅逕自將劇本變名為「刻在你心底的名字」，還將編劇姓名改為自己，因此涉嫌無視原送審劇名及合約內容，以不同劇本及編劇詐領國片輔導金。

開庭時，瞿友寧不否則將原編劇姓名由鄭女改為自己，供稱「在天堂的路上」與「刻在你心底的名字」其實是同一部影片，其內容、精神都一樣，僅劇本中年代略作調整，否認詐領補助金。

檢方經傳喚原掛名編劇的鄭心媚、柳廣輝，鄭女證稱，「在天堂的路上」劇本由其撰寫，與後來的「刻在你心底的名字」，在故事架構、角色、姓名、性格和劇情及核心精神都一樣。後來僅掛名導演的柳男也證稱，兩片是同一個故事，劇情、內容都一樣，基本上就是同一個影片。

檢方調查，雖然瞿友寧當時在臉書上，曾公然表示《刻在你心底的名字》劇本「一個字都沒用上」鄭女所寫的「在天堂的路上」劇本，但顯然是為了自清的誇張說法，與事實不符，也不能因申請補助與事後核銷的劇名不同，或變更編劇姓名，便認定他詐領補助。至於鄭心媚突遭除名，當中可能有著作人格權與著作財產權爭議，此部分屬民事糾紛，與刑事詐欺無涉。

知名同志愛情片《刻在你心底的名字》遭檢舉身為名導演的監製瞿友寧（右一）涉嫌詐領補助金獲不起訴。記者葉信菉／攝影
知名同志愛情片《刻在你心底的名字》遭檢舉身為名導演的監製瞿友寧（右一）涉嫌詐領補助金獲不起訴。記者葉信菉／攝影

文化部 電影 同志 瞿友寧

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