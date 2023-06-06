少年遭猥褻未即時通報她遭拔法官職 上百人到司法院聲援姜麗香

一名少年疑遭「打手槍」，士林地方法院法官姜麗香因未保持中立，違背性侵害犯罪防治法等相關法令，出具法官意見書不贊成通報，也將法官意見書透露給與本案無關的高雄地院法官侯弘偉，懲戒法院職務法庭上月15日判兩法官免職，轉任司法事務官。今有上百名民眾到司法院聲援姜麗香，希望「挽留好法官」。

38歲的林姓機構主任被控猥褻，被害少年是台東地院朱姓女少保官保護個案，朱女得知後舉報；檢方查扣林的手機，發現台東地院前主任調查保護官洪幸傳給林的LINE訊息，內容包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文。2021年2月22日，檢、廉會同台東地院政風室人員搜索洪幸辦公室，查扣相關證物，帶回洪女和朱女等人。

林因向媒體爆料女檢察官林靖蓉藉問案打探他和東院一名法官性向，卻再牽扯出他和洪女與法官們討教司法策略。

職務法庭認為姜麗香年資26年，她是裁定少年保護處分的法官，在得知少年是疑似性侵害犯罪的被害人後，竟揭露他遭性侵害的訊息給侯弘偉非但未依法通報，反而主張不應通報，妨礙少年受法律及時保護與協助的權利；姜女另洩漏資訊給侯，嚴重侵害他人隱私，已不適宜續任法官職務。

今天約有上百名民間團體、退休法官、和法院同仁到司法院陳情。19歲的黃姓大學生表示，他的夢想是成為中餐廚師，開一間餐廳，但這看似平凡的夢想卻得來不易。黃說，因生活在不健全的家庭加上成績不好，國中時叛逆，曾被姑姑鎖在地下室、全身脫光燙熱水、打幾百棍；後來又認識一群「兄弟」，他從偷竊到販賣毒品，從無名小卒到警局的常客。某次犯案終接觸到姜麗香，姜法官說「你聽好，我準備感化你，最好做好心理準備」，就這樣被收容了。

黃說，少年觀護所都叫姜麗香「姜媽媽」，號稱「感化大王」，他後來被裁定安置輔導，送往位花蓮信望愛少年學園，那時的他還不了解為什麼她要這樣做，臨走前，姜法官提醒「順服管教」和「不要再說謊，有做就是有做，沒做就是沒做」。在花蓮的第三年，他決定要讀大學、要做廚師，並且不再犯法。

姜麗香的大學同學、律師田振慶表示，單從判決書可知悉姜麗香的動機是想要查明真相，是出於善意，這與一般所謂的讓人民失去司法信心的惡劣行徑或不法動機，天差地別。田認為近十年來法官撤職、免職的處分，都是些收賄、私德不佳、觸犯刑法、曠職、辦案草率、拖延案件進度致嚴重侵害人民訴訟權益等情形，姜麗香縱有違失，懲戒也不符合比例原則。