桃園師揪衣領、拽書包弄傷學生 校方：合理管教拒國賠

桃園某國小陳姓電腦老師前年1月上課點名要求學生大聲答「有」，見一名學生回答不夠大聲又頂撞不願重喊，做出揪衣領、抓書包等不當管教，被桃園地院依傷害罪判刑3月，得易服勞役；另外，學校也因為陳男行為也吃國賠官司。校方雖主張陳男是合理管教，但說法未被採信，也被桃園地院判賠學生6萬元。

受傷學生的家長指控，陳姓老師上課點名會要求學生除了大聲答「有」，還要報上年級和姓名，否則扣分。前年1月12日，其子第1次回答因聲音太小被陳師要求重講，第2次回答對方仍不滿意，他認為自己已經努力過，拒絕回答第3次，因此引對方不悅，遭對方揪著衣領重摔，命背著書包在學務處罰站一節課，後來又被對方拽著書包從1樓拖回3樓電腦教室。

案發後，陳師因揪衣領、抓書包等情涉犯成年人故意對兒童傷害罪，被桃園地院判刑3月，得易服勞務，案件目前上訴二審；受傷學生的家長則另提國賠官司，要求學校為老師行為負責，求償100萬元。

國賠案件審理時，學校強調陳師雖然曾被依兒少法裁罰6萬元，但經陳師申訴，衛服部已撤銷處分，顯見陳師並無違法，其行為屬合理管教，難認有侵權情事。此外，學校也主張已盡到監督義務，縱使陳師有侵權行為，其教學現場情緒反應並非學校能掌握，應無需為其行為負賠償責任。

法院調查，家長所提證據不足證明陳師有將學生重摔在地，但監視器有拍到陳師確實抓著學生書包，將學生從一樓舉到三樓電腦教室外，導致學生後胸壁挫傷、肩關節扭傷等情。

法院認為，陳師身為智識正常的成年人，理應知悉揪衣領、抓書包會導致學生受傷，仍以此方式對待學生，足見其是故意侵害學生健康權。另外，桃園市政府雖然在行政裁罰方面最後做出不處分決定，但仍認其管教行為尚欠妥適，應予糾正，也證明其行為已逾越合理必要管教範圍，具不法性。