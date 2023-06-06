合影20億吸金犯 法務部長蔡清祥再聲明：當部長前認識的

法務部長蔡清祥。本報資料照 網媒報導4年前發生的「三聯」集團吸金20億元案主嫌徐少東曾與法務部長蔡清祥不止一次合照，蔡今天凌晨緊急發布聲明說「歡迎查證」，上午第2次發聲明，指徐是他擔任部長前經人介紹認識的，知道徐有案件在偵辦，就不再聯絡。

蔡清祥說「他是我在擔任法務部長之前經人介紹而認識的，當時，他並沒有任何案件在偵辦中，後來我得知他有案件由檢調在偵辦，我就不再與他有任何的聯絡，不再接觸，希望大家不要用照片來妄下斷言，來聽信謠言」。

稍早，蔡清祥凌晨即發出第一次聲明，聲明包含4點：