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合影20億吸金犯 法務部長蔡清祥再聲明：當部長前認識的
網媒報導4年前發生的「三聯」集團吸金20億元案主嫌徐少東曾與法務部長蔡清祥不止一次合照，蔡今天凌晨緊急發布聲明說「歡迎查證」，上午第2次發聲明，指徐是他擔任部長前經人介紹認識的，知道徐有案件在偵辦，就不再聯絡。
蔡清祥說「他是我在擔任法務部長之前經人介紹而認識的，當時，他並沒有任何案件在偵辦中，後來我得知他有案件由檢調在偵辦，我就不再與他有任何的聯絡，不再接觸，希望大家不要用照片來妄下斷言，來聽信謠言」。
稍早，蔡清祥凌晨即發出第一次聲明，聲明包含4點：
一、他於擔任部長之前經人介紹，因而認識徐某，當時徐某並無任何案件偵辦中。
二、兩人合照之相片，是於107年間拍攝，其中張學良故居之合照是他於107年11月18日，前往新竹縣政府警察局竹東分局慰勉「107年地方公職人員選舉查察」檢警查賄團隊，並親至新竹縣五峰鄉宣導反賄選，結束公務行程後，順道參訪「張學良文化園區」，因巧遇徐某，經其主動邀約而留影。
三、嗣於108年5月間，徐某涉及之銀行法案件，經高雄地檢署檢察官指揮台南市調查處執行搜索，並聲請羈押獲准，他知悉此事後，即未再與徐有所往來。
四、針對上開聲明，歡迎各界進行查證，而以理性及理智之態度辨明真相，切勿僅憑相片，即妄下斷語，輕信謠言，以免遭受混淆及誤導。
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