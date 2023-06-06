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濫用特別費與家人吃牛排蛋糕 北市府前公燈處長陳榮興遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市府工務局前公園路燈工程管理處處長陳榮興，涉嫌自2019至2020年間，14度以不實單據核銷首長特別費，用來跟家人前往知名餐廳鼎泰豐、阿成鵝肉、吃牛排和買生日蛋糕，共計2萬6907元。台北地檢署今依貪汙利用職務詐取財物及偽造文書等罪起訴。

自2019年4月至2021年1月間擔任公燈處長的陳榮興，處長任內因陽明山國際大旅館侵占公有地作為停車場遭追徵補償費，他卻涉嫌指示下屬為該旅館拆除公燈處設置的圍籬，去年5月才被檢方依圖利罪起訴，由法院審理中，如今再度涉貪遭訴。

檢方查出，2019年4月26日，陳榮興為了幫妻慶生，赴新北市板橋區「南蠻堂」購買450元的「加壽5號蛋糕」，事後以公燈處統一編號報帳，核銷理由為「因公餐敘推動處務相關人員」。

同年6月23日，陳榮興約妹妹至「阿城鵝肉」吃飯，事後陳以「因公餐敘推動處務相關人員」的不實理由核銷1455元私人餐費。同年月30日，陳榮興再度與妹妹前往鼎泰豐南西店購買1395元餐點，作為家中祭祀用品，事後再以相同不實理由核銷。

同年7月4日和27日，陳榮興和妻子分別前往老王記牛肉麵、博勝殿劍南店用餐，餐費480元、1660元也同樣以「因公餐敘推動處務相關人員」不實理由核銷。

同年8月11日，陳榮興先帶2個兒子到阿城鵝肉花835元吃飯。同月27日兒子生日，全家人到傑克兄弟牛排信義店，花費1萬1927元為兒子慶生，隔月9月28，陳榮興與妻至義大利餐廳DONAMI消費2520元用餐，事後均以首長特別費核銷。

同年11月，陳榮興與家族共8人前往京星港式飲茶消費2295元，隔天再度與妻兒前往阿城鵝肉用餐，花費1215元。

2020年1月9日，陳榮興在板橋車站花費600元購買2條南蠻堂蛋糕，作為家庭早餐及祭拜之用。同年2月4日再度前往老王記用餐440元，同年月7日前往趙記菜肉餛飩大王用餐，還外帶6盒生餛飩，共消費995元。同年4月4日，赴鼎泰豐南西店購買小籠包、炒飯回家祭拜，共花費640元，上述私人花銷均以不實理由核銷首長特別費支應。

北市府前公燈處長陳榮興涉嫌挪用首長特別費，用來跟妻兒四處吃大餐遭北檢起訴。記者張宏業／攝影
北市府前公燈處長陳榮興涉嫌挪用首長特別費，用來跟妻兒四處吃大餐遭北檢起訴。記者張宏業／攝影

特別費 貪汙

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