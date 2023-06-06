女房客配偶燒炭亡害減房價 房東求償258萬法官只准1萬

台中市劉姓女子的配偶在租屋處燒炭身亡，房東求償258萬元的房價減損，台中地院僅判賠1.1萬元。圖／本報資料照 台中市劉姓女子3年前與龔姓房東簽約租屋，劉女與何姓配偶、兒子等3人入住，但何男在去年間在該處燒炭尋短，房東因劉女積房租，認為何男燒炭亡造成房價損失，因此請求損害賠償258萬元，法官認為，燒炭亡影響交易價格非屬「物理上毀損狀況」，判劉女僅需賠償1.1萬元。

判決指出，劉姓女子2020年12月與龔姓房東簽約租屋，租約從同年起至2021年12月底止，每月租金2.4萬元，後來劉女又與房東續約到2022年12月底，不過劉女因與何姓配偶離婚，因經濟狀況無法繼續承租，劉女配偶又在去年5月底，在該處燒炭尋短身亡，劉女在同年6月搬離住處，更換該處的木地板後，在7月初將鑰匙還給房東。

房東主張劉女積欠去年5月23日至8月31日租金7.9萬元，另外劉女配偶在租屋處燒炭，造成建物的價值減損250萬餘元，認為劉女也需付負擔損害賠償責任，因此向台中地院提出損害賠償告訴，求償258萬元。

劉女委託律師抗辯，劉女在6月已終止租約、搬離租處，7月初歸還鑰匙，請求積欠租金期限5月23日起至7月6日止，扣除房東應該依合約歸還的押金4.8萬元，已無給付租金給房東的義務，另外根據民法規定，針對租賃物的損害賠償，是為「物理上毀損滅失」而設，劉女配偶自殺造成價值減損，屬於「純粹經濟上損失」，房東無從類推適用民法。

台中地院認定，房東得請求租金為3.5萬元，扣除房東返還的押金2.4萬元後，房東可以請求租金1.1萬元。

另外有關劉女配偶因燒炭造成房屋價值減損部分，民法規範的租賃物損害賠償責任，範圍僅以租賃物的「毀損滅失」為限，不包括單純的「交易價值減損」，此有最高法院在2021年的判決見解。

法官指出，綜合觀察民法第432至434條規定，可知立法者是針對租賃物「物理上毀損狀況」課予承租人不同注意義務，而劉女雖無依民法第432條、第433條規定，負有防免系爭建物交易價值減損義務，但是否有另依租約，而有此等義務，就其何姓配偶自殺身亡負損害賠償責任，則非法院審究，因此認定全案判賠1.1萬元，仍可上訴。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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