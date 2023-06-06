蔡清祥與吸金犯合照 前檢察長：不要把整個司法賠上去

網媒報導4年前發生的「三聯」集團吸金20億元案主嫌徐少東，也與法務部長蔡清祥合照，蔡清祥今天凌晨發聲明籲外界勿憑相片妄下斷語；台中地檢署前檢察長陳宏達上午另在臉書為文，稱「不要把整個司法都賠上去」。

陳宏達在臉書轉載網媒新聞，對於蔡清祥提出與徐少東合照的說法，表示「皇后的貞操不容質疑」。

陳宏達的臉書還指稱「巧遇．真巧..」，稱「作為大法官、法務部長也好，要有最高的道德標準自我要求，沒有硬拗、打迷糊仗的空間」，且呼籲「不要把整個司法都賠上去！」

依網路媒體報導，借貸媒合平台im.B主嫌曾耀鋒與政商權貴合照在外行騙，4年前發生的「三聯」集團吸金20億元案主嫌徐少東，也與法務部長蔡清祥合照過，蔡清祥今天凌晨緊急發聲明說「歡迎查證」，盼外界勿憑相片妄下斷語。