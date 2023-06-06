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散布私密社團在臉書像病毒快速複製 美女議員籲扺制

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高市議員白喬茵表示，近日遭大家扺制的臉書RISU社團，居然是散布私密、偷拍自拍的臉書社團，「社團數量像病毒複製得到處都是」，希望警政單位盡快追查外流影片源頭，並加以嚴懲。

「不只 RISU社團，LINE、Dcard和各種論壇也都有類似的群組跟討論串」，白喬茵表示，這些社團透過短網址的轉換上傳性私密影像，平台管理員非常難審查。而這些影片到底有多少人在不知情情況下被偷拍並外流？簡直就是隱性恐懼，「我就怕有天不小心從別人口中得知自己也成為主角」。

白喬茵指合法的成人影片管道很多，真的不要透過這種惡質方式傷害別人，解決自己的慾望，任何人都不該被這樣對待。大家應該「不觀看、不加入、不分享、不持有、不下載、不轉傳」，若朋友在社團分享，也要道德勸說，並提醒可能觸法，希望大家不要成為加害人的一份子。

白喬茵也疾呼警政單位，透過網路IP追查外流影片源頭並嚴懲，也希望立法及即將參選立委的參選人關注此事，未來在法律制度上防堵偷拍與私密影片外流行為，守護市民隱私。

高市議員白喬茵批散布偷拍影片的社團在臉書像病毒複製得到處都是。記者王昭月／翻攝
高市議員白喬茵批散布偷拍影片的社團在臉書像病毒複製得到處都是。記者王昭月／翻攝

白喬茵 偷拍 自拍 臉書

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