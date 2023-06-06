散布私密社團在臉書像病毒快速複製 美女議員籲扺制

高市議員白喬茵表示，近日遭大家扺制的臉書RISU社團，居然是散布私密、偷拍、自拍的臉書社團，「社團數量像病毒複製得到處都是」，希望警政單位盡快追查外流影片源頭，並加以嚴懲。

「不只 RISU社團，LINE、Dcard和各種論壇也都有類似的群組跟討論串」，白喬茵表示，這些社團透過短網址的轉換上傳性私密影像，平台管理員非常難審查。而這些影片到底有多少人在不知情情況下被偷拍並外流？簡直就是隱性恐懼，「我就怕有天不小心從別人口中得知自己也成為主角」。

白喬茵指合法的成人影片管道很多，真的不要透過這種惡質方式傷害別人，解決自己的慾望，任何人都不該被這樣對待。大家應該「不觀看、不加入、不分享、不持有、不下載、不轉傳」，若朋友在社團分享，也要道德勸說，並提醒可能觸法，希望大家不要成為加害人的一份子。