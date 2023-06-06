台灣警版ME TOO真實上演 嘉警速批加害者5天火速退休

民進黨性騷擾事件連環爆，引發不少受害者也說出被騷擾經歷。嘉義縣警察局一女警官5日在臉書PO文，兩年前發現遭同事陳男偷拍，還在女子更衣室裝針孔，但警局未依性平規定處理，5天不到陳男就火速退休，時隔21個月，還未召開性平會討論。縣警局表示，2021年9月發生時，就調查及製作筆錄，對加害人調職並記過2次處分。

女警官發文指出，約2年前，她在分局洗手間會聽見極細小的聲音，聽聲音、找聲音，成了使用洗手間的例行，某夜聲音再度出現，竟發現廁所門縫伸進手機，她衝出門逮狼，偷拍者竟是同辦公室的男警官。

女警官指出，除自己如廁不堪入目影片，陳男手機、平板、雲端，更充斥著她、警察局、公共場所、賣場、道路上，甚至前來警察局洽公其他女性的獵豔相片，連女子更衣室也被裝針孔竊錄至少2年。

女警官說，當時將案件上報給時任局長，卻遇上警察版的「大局為重」，局長關懷的說「為避免二度傷害，只有4個人知道，要不要這樣就好？」，甚至建議她和陳男和解，迅速讓陳男辦理退休，沒有依性平法定程序調查。

她指出，性騷擾案在局長指示下被隱匿，自己成為同事茶餘飯後談論對象，機關成為二次、三次傷害來源，長官卻只建議她外調；依性工法向縣政府、警政署，甚至監察院反映行政機關違反性工法意旨，卻遭一路駁回，至今她承受著上廁所的恐懼、心理創傷，甚至因害怕上廁所憋尿引發泌尿系統反覆感染。

女警官在文末指出，台灣性別工作平等法推動20年全是枉然，整個國家都不合格，「性騷擾真的零容忍嗎？」她為了真的零容忍，為台灣婦權及真正性平的未來，選擇再次勇敢站出來，因公平正義的事要有人做才會存在。

針對此案，監察院今年5月初通過糾正警政署、請嘉義縣警局檢討改進。監委指出，嘉義縣警察局知悉所屬女性主管在職場中遭受性騷擾後，依警政署相關處理流程，未即時啟動性平案件的主動調查，也未依規定輸入婦幼案件管理系統及開立報案證明單。

監委紀惠容、葉大華指出，無論被害人有無提起申訴或刑事告訴，均應主動調查及提出補救機制，警政署未落實性騷擾作業程序有重大違失，且在案發後5日內迅速核准加害人退休，予人「鼓勵私下和解」、「家醜不外揚」不良印象，函請嘉義縣警察局檢討改進。

嘉縣警局表示，2021年9月發生時，就展開調查及製作筆錄，但被害人沒提出刑事告訴及性騷擾申訴，仍依法調查並對加害人調職並記過2次處分。

嘉縣警局指出，去年10月開性平工作小組會議，決議未有違反性平工作平等法規定，而同年11月被害人提出性騷擾申訴後，就依「性騷擾防治申訴及調查處理要點」規定，隔月開性騷擾防治申訴調查小組會議，決議「加害人性騷擾行為成立」；被害人陸續向警政署、保訓會、立法委員、監察院提出申訴及陳情，相關機關經調查後都有回復在案，並無遭偷拍2年被吃案情事。