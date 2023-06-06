聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉詐領助理費 嘉市前議長莊豐安遭傳喚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

前嘉義市議長莊豐安。 圖／聯合報系資料照片
前嘉義市議長莊豐安。 圖／聯合報系資料照片
嘉義市前議長莊豐安遭檢舉詐領助理費，調查局人員昨天前往服務處等地搜索，傳喚他及其餘4人到案，從其中1名嫌疑人扣得300萬可疑現金；檢調初步掌握，莊豐安涉找當人頭詐領助理費，領得金額約200萬元，預計後續交由檢方訊問，全案朝貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪嫌深入偵辦中。

58歲莊豐安曾任嘉市議會第9、10屆議員，並於第10屆當選議長，不過去年底拚連任意外成為西區議員的落選頭；調查局昨前往他位於玉山路的服務處搜索後，服務處便拉下鐵門，無法得知對於遭偵辦的回應。

檢調日前接獲檢舉，莊豐安擔任議員及議長期間涉利用人頭詐領、浮報助理費用，金額超過200萬元，經蒐證後，檢方指揮調查局南部機動工作站、嘉市調查站等，分別前往莊豐安的玉山路服務處兼住家等3處搜索，查扣多份文件。

莊豐安在律師陪同下到案製作筆錄，另被傳喚4人包含莊的司機及司機妻子，有3名為嫌疑人身分、1名為證人接受詢問。

莊豐安另被控向嘉義縣鹿草鄉農會超貸案，嘉義地方法院去年6月一審宣判1年5個月徒刑，全案由台南高分院審理中。

嘉義 議員 玉山

延伸閱讀

前嘉市議長涉詐助理費遭搜索 扣現金300萬元

疑涉詐領助理費 前嘉市議長遭搜索、傳喚

嘉市旅宿184萬人次創新高 後疫情時期迅速回神

維修還是搞破壞？舊嘉市公所拆樓 市府：拆除部分非歷史建築

相關新聞

台南正副議長涉賄 當選無效遭駁

台南市議會議長去年爆發賄選案，議長邱莉莉、副議長林志展等十人涉嫌買票被起訴，國民黨市議員林燕祝、蔡宗豪今年三月到高雄高等...

涉詐領助理費 嘉市前議長莊豐安遭傳喚

嘉義市前議長莊豐安遭檢舉詐領助理費，調查局人員昨天前往服務處等地搜索，傳喚他及其餘4人到案，從其中1名嫌疑人扣得300萬...

八八槍擊案開庭 四被告否認犯罪

台南「八八槍擊案」台南地方法院昨天傳喚郭建彰、謝俊誠、楊展華及蔡金郎四名被告，四人均否認犯罪；楊、蔡的律師以槍手孔祥志稱...

盧姓女子疑不堪長期照護壓力悶死老父 遭檢方聲押

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，涉嫌悶死父親後服藥輕生，經搶救脫離險境；今天警方詢問盧女後，依殺害直系血...

為何他們上最高院？ 人審委員拋問題要司法院講清楚

票選出線的司法院人事審議委員會委員、基隆地方法院法官李岳，因在法官論壇上披露有意願調派最高法院辦事的法官名單，遭警告違反...

地主不滿被丟垃圾拍照貨車存證 竟被他開車衝撞、拖行

陳姓男子去年9月開貨車與家人到新北市泰山區中港南路上偷丟垃圾，被地主發現後出聲制止，兩人未予理會，地主氣得跑到貨車前拍照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦