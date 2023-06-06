涉詐領助理費 嘉市前議長莊豐安遭傳喚

前嘉義市議長莊豐安。 圖／聯合報系資料照片 嘉義市前議長莊豐安遭檢舉詐領助理費，調查局人員昨天前往服務處等地搜索，傳喚他及其餘4人到案，從其中1名嫌疑人扣得300萬可疑現金；檢調初步掌握，莊豐安涉找當人頭詐領助理費，領得金額約200萬元，預計後續交由檢方訊問，全案朝貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪嫌深入偵辦中。

58歲莊豐安曾任嘉市議會第9、10屆議員，並於第10屆當選議長，不過去年底拚連任意外成為西區議員的落選頭；調查局昨前往他位於玉山路的服務處搜索後，服務處便拉下鐵門，無法得知對於遭偵辦的回應。

檢調日前接獲檢舉，莊豐安擔任議員及議長期間涉利用人頭詐領、浮報助理費用，金額超過200萬元，經蒐證後，檢方指揮調查局南部機動工作站、嘉市調查站等，分別前往莊豐安的玉山路服務處兼住家等3處搜索，查扣多份文件。

莊豐安在律師陪同下到案製作筆錄，另被傳喚4人包含莊的司機及司機妻子，有3名為嫌疑人身分、1名為證人接受詢問。

莊豐安另被控向嘉義縣鹿草鄉農會超貸案，嘉義地方法院去年6月一審宣判1年5個月徒刑，全案由台南高分院審理中。