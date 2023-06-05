債務協商後 高市議員李雨庭服務處遭不明人士駕車闖入
民進黨高雄市議員李雨庭的服務處今天遭不明人士駕車闖入，玻璃門應聲碎裂，男子犯案後棄車逃逸，警方已到場採證，全力追緝中。
李雨庭提到，今天下午他的助理接受朋友的陳情，在服務處協商債務糾紛，大家不歡而散，今晚她大寮的服務處遭不明人士駕車闖入，破壞服務處玻璃門等，幸好當時屋內沒人，否則後果不堪設想。李雨庭臉書發文譴責暴力，也要求警察盡速查辦。
據了解，今傍晚李雨庭服務處接到陳情，邀集兩方到到服務處協商債務，未料其中一方不滿協商過程，氣沖沖跑到服務處門外，發動汽車後就「倒退」衝撞服務處大門，嚇傻在內所有人。
警方今晚6點獲報後到場，肇事駕駛已棄車逃逸，林園警分局長林俊賢也到現場了解狀況，目前已鎖定肇事者，將全力追緝他到案釐清案情。
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