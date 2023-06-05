盧姓女子疑不堪長期照護壓力悶死老父 遭檢方聲押

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，涉嫌悶死父親後服藥輕生，經搶救脫離險境；今天警方詢問盧女後，依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押。檢方表示，故意行為因而發生死亡適用國民法官法，此案將成為嘉義地區第2起符合國民法官法案件。

46歲盧女本月2日涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，經送醫搶救脫離險境，警方在盧女清醒後訊問相關案情，將她移送嘉義地檢署，檢察官複訊後，依涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌及有輕生舉動，向法院聲請羈押。

盧女供稱，父親失智症狀近來愈來愈嚴重，深夜看到燈光會以為是火災，大聲呼喊，而且常有言語暴力，令長期照顧的她身心俱疲，2日晚上，父親又大吵大鬧，她一時情緒失控，想與父親一起死，用毛巾悶死父親後服藥輕生。

檢警調查，有精神障礙的盧女離婚後，返回竹崎鄉老家與父親、哥哥同住，盧父因患慢性病，行動不便，由盧女照顧日常起居。與盧女同住的哥哥，2日深夜返家，發現父親與妹妹分別躺在床上及床下，桌上留有妹妹所寫的字條，警消人員獲報到場，盧父身體僵硬已死亡，盧女陷入昏迷送醫。

檢警相驗，盧父疑遭悶死，明天下午將解剖釐清死因。

嘉義地檢署表示，盧女為殺害父親的凶嫌，涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌，根據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果的案子是屬於國民法官法適用的案件，因此，此案將成為嘉義地區第2起符合國民法官法案件。