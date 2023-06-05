嘉義女不堪照顧壓力涉悶死7旬失智父親 嘉檢聲押
嘉義縣竹崎鄉2日發生盧姓女子不堪長期照顧壓力，涉嫌悶死7旬失智父親後服藥輕生，經搶救脫離險境；警方訊問今天清醒的盧女，依殺直系血親尊親屬罪嫌移送，嘉檢複訊後聲請羈押。
現年46歲盧女2日深夜涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，盧女經送醫搶救脫離險境，並於今天清醒，警方進一步訊問行凶動機後，移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，依涉及重罪及有輕生舉動，向嘉義地方法院聲請羈押。
盧女坦承犯行後供稱，父親近來失智症狀加劇，夜晚看見燈光會以為火災，大聲呼喊，且常有言語暴力，長期照顧身心俱疲，2日晚上，父親又大吵大鬧，才會一時失控，想與父親一起死，以毛巾悶死瘦弱父親後自己又服藥。
檢警表示，盧女離婚後，返回竹崎鄉老家與父親、哥哥同住，另有1名哥哥住在北部，盧父因患慢性病，行動較不便，大部分由盧女照顧。
檢警指出，與盧女同住的哥哥，2日深夜返家，發現父親與妹妹分別躺在床上及床下，桌上留有妹妹所寫的字條「我送爸爸走了，我也要走了、別救我」等語，警消人員獲報到場，盧父身體僵硬已死亡，盧女陷入昏迷送醫。
檢警3日相驗，根據死者盧父口、鼻瘀傷痕，研判遭悶死，將於明天下午解剖死者遺體釐清死因及案情。
嘉義地檢署表示，依目前所調查的跡證，盧女為殺害父親的凶嫌，涉及殺直系血親尊親屬罪嫌，根據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果是屬於國民法官法適用的案件，因此，這起案件將成為嘉義地區第2起符合國民法官法案件。
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