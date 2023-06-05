賣帳戶給詐團還當車手 女子稱應徵工作遭拘禁檢方不信
葉姓女子在網路上結識詐騙集團，出售個人銀行帳號，擔任詐騙集團車手。帳戶得手後，詐騙集團要求她在期間內需留在指定旅館內，後來再指示葉女前往銀行櫃員機領錢，遭警方逮捕。台北地檢署依違反洗錢防制法等罪起訴葉女。
葉女在網路上販售個人銀行帳號給詐騙集團使用，為了防止葉女更改帳戶，詐騙集團要她留在旅館房間內。後來葉女按照詐騙集團要求，前往銀行櫃員機領錢，遭警方逮補。事後女子向檢方聲稱，自己其實是在應徵工作，而非當詐騙集團車手，檢方不採信葉女說法。
據了解，葉女也向檢方聲稱，自己是遭詐騙集團拘禁在旅館內不得外出。不過，檢方調查葉女與詐騙集團成員的LINE聊天記錄發現，葉女並沒有遭拘禁，反而還曾與集團成員在房間內相約會面。詐騙集團常要求提供帳戶者到銀行櫃員機領錢，共同分擔責任，葉女把個人銀行帳戶提供給詐騙集團使用，北檢依涉犯洗錢防制法起訴葉女。
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