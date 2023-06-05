快訊

下班注意！雨區擴大 新北、桃園等11縣市大雨特報

美女直播主獨自遊台疑遭性騷 鹹豬手摸腿實況放送到南韓

3、4月統一發票中獎清冊出爐 幸運兒「僅花1元加購塑膠袋」就中千萬

賣帳戶給詐團還當車手 女子稱應徵工作遭拘禁檢方不信

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

葉姓女子在網路上結識詐騙集團，出售個人銀行帳號，擔任詐騙集團車手。帳戶得手後，詐騙集團要求她在期間內需留在指定旅館內，後來再指示葉女前往銀行櫃員機領錢，遭警方逮捕。台北地檢署依違反洗錢防制法等罪起訴葉女。

葉女在網路上販售個人銀行帳號給詐騙集團使用，為了防止葉女更改帳戶，詐騙集團要她留在旅館房間內。後來葉女按照詐騙集團要求，前往銀行櫃員機領錢，遭警方逮補。事後女子向檢方聲稱，自己其實是在應徵工作，而非當詐騙集團車手，檢方不採信葉女說法。

據了解，葉女也向檢方聲稱，自己是遭詐騙集團拘禁在旅館內不得外出。不過，檢方調查葉女與詐騙集團成員的LINE聊天記錄發現，葉女並沒有遭拘禁，反而還曾與集團成員在房間內相約會面。詐騙集團常要求提供帳戶者到銀行櫃員機領錢，共同分擔責任，葉女把個人銀行帳戶提供給詐騙集團使用，北檢依涉犯洗錢防制法起訴葉女。

葉姓女子販賣個人帳戶並擔任車手，北檢依違反洗錢防制法等罪起訴她。示意圖，非新聞當事人。記者／房荷庭攝影
葉姓女子販賣個人帳戶並擔任車手，北檢依違反洗錢防制法等罪起訴她。示意圖，非新聞當事人。記者／房荷庭攝影

詐騙集團 車手 房間

延伸閱讀

5大詐騙手法曝光！ 他：銀行只有要你借錢時才會打電話來

誆騙金山商人887萬元投資獲利 詐團想再騙840萬才露餡

假冒理財節目主持人阮慕驊 詐團騙500多萬元 警逮2車手

曾被學校誤認是詐團…導演花十年心血拍3D電影 啟動80場卡車巡演放映

相關新聞

國民法官參審酒駕撞死人 北院裁定李佳修再押2個月

男子李佳修酒駕撞死王姓駕駛，依酒駕致死罪起訴，進入國民法官程序；李審判中第一次羈押期限3個月將至，台北地院日前開庭調查，...

網紅律師評高虹安60萬交保是小菜 網友諷「特殊服務」遭判刑

林姓網紅律師在網路新聞「高虹安律師費1天至少90萬元」下方留言「60萬交保根本小菜一碟」，曹姓網友留言諷「哪像林律師都還...

前立法院長劉松藩子遭假扣押扣薪不成 挨告獲不起訴

前立法院院長劉松藩之子劉政林，2016年出任東科公司董事長期間，因涉及一起股權交易訴訟，遭對造源勝控控股聲請假扣押，並自...

不滿小狗家門前便便 女師父潑糞鄰居家遭法院判刑

彰化縣一名在家修行的女師父因不滿鄰居家的狗到她家門前便便，也在謝姓鄰居住處大門潑糞，被鄰居告上法院，女師父卻說，她只是把...

闖前妻超商持刀搶3千元 男辯：恐嚇要錢非搶劫 遭判7年2月

林姓男子因缺錢花用，去年8月14日晚上6時許，到前妻擔任店長的超商搶劫，林男趁店員不注意偷走架上的水果刀，拆掉包裝持刀徘...

放火犯情緒不穩恐嚇王鴻薇「你會被人家開槍」 判拘役40日

高雄籍蔡姓男子不滿國民黨立委王鴻薇去年參選立委時宣稱要打擊黑道，撥打台北市議會總機轉王的議員辦公室分機，向王的劉姓助理稱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦