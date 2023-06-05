網紅律師評高虹安60萬交保是小菜 網友諷「特殊服務」遭判刑
林姓網紅律師在網路新聞「高虹安律師費1天至少90萬元」下方留言「60萬交保根本小菜一碟」，曹姓網友留言諷「哪像林律師都還會特殊服務女客戶」，林提告妨害名譽，台北地院審理，依散布文字誹謗罪判曹罰金2萬元，緩刑2年，參加法治教育2場次。可上訴。
曹姓網友與林姓律師素不相識，新竹市長高虹安涉貪被檢調查辦，林在網路新聞「高虹安律師費1天至少90萬元」之後留言「60萬交保根本小菜一碟」，曹不滿，2022年12月17日，在臉書網路新聞下方留言「哪像林律師都還會特殊服務女客戶」，林提告，檢方偵辦，對曹聲請簡易判決處刑。
法院判決指出，曹與林素不相識，恣意在不特定人多數人可共見共聞的臉書社群網站中發表言論，散布損及林名譽的不實訊息，缺乏尊重他人人格及名譽之法治觀念，行為不可取。
判決說，考量曹犯後坦承犯行，願賠償林損失，不過，經調解程序雙方未和解，審酌林大學畢業、林姓律師名譽受損程度、犯罪動機、目的，判曹罰金2萬元。
判決還指，曹未受有期徒刑以上刑的宣告，因一時失慮致罹刑章，應無再犯之虞，曹的宣告刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，為促使曹能記取教訓，判曹判決確定起1年內參加法治教育2場次。
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