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師逼特教生吃辣椒、頭戴尿布 嘉院判賠2萬元

中央社／ 嘉義市5日電

前國立嘉義特教學校林姓老師被控強制特教生頭戴尿布、吃辣椒，遭依強制罪判拘役50日。校方先賠償學生家長部分，日前對老師行使求償權，嘉義地院判賠新台幣2萬元。可上訴。

檢方起訴書指出，1名國中特教生於107年自別校轉入嘉義特教學校，同年4月遭2名林姓老師以特教生有說謊、拿別人東西藏匿、干擾秩序等行為為藉口，強迫特教生吃辣椒、頭戴紙尿褲上課等情事，嘉義地檢署108年依強制罪嫌起訴2名林姓教師。

嘉義地院審理認為沒有證據具體記載2名老師有以強暴、脅迫手段或強迫犯意及犯行，因此，判決無罪。檢方不服判決上訴台南高分院。

據台南高分院發布的判決書，其中1名林姓老師命令特教生頭戴尿布及吃辣椒，已涉及強制罪，因此，各處拘役30日，應執行拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，已上訴最高法院。另1名林姓老師行為不符強制罪構成要件，仍維持嘉義地方法院無罪判決。

國立嘉義特殊教育學校表示，這2名林姓老師目前均不在學校任教，涉及強制罪的林姓老師遭解聘後，提出行政訴訟中，另1名林姓老師則前往北部任教。

校方指出，因先與學生家長和解並賠償，校方對這2名林姓老師行使求償權，並提出2名老師強迫特教生吃辣椒、頭戴紙尿褲上課等12項不當管教事由，由嘉義地方法院審理。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏今天告訴中央社記者，除了吃辣椒、頭戴紙尿褲已超過管教行為及比例原則外，其他事件因特教生前後陳述不一，且與證人陳述不吻合，因此無法認定是強制行為。

周俞宏表示，涉及強制罪林姓老師強迫特教生吃辣椒、頭戴紙尿褲上課，已造成特教生精神上痛苦，判須賠償特教生精神損害賠償2萬元。

周俞宏指出，另1名林姓老師並無意思聯絡或幫助，並不構成侵權行為，不能僅因被告均為導師，而要求林姓老師負連帶責任，因此，這名林姓老師不須賠償。

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