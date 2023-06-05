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尤伯祥教唆偽證爭議 劍青檢改籲大法官提名人表態

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

律師尤伯祥獲提名為大法官卻爆發教唆偽證爭議，劍青檢改呼籲大法官被提名人能表態支持重建「律師接觸證人」相關法制。圖／聯合報系資料照片
律師尤伯祥獲提名為大法官卻爆發教唆偽證爭議，劍青檢改呼籲大法官被提名人能表態支持重建「律師接觸證人」相關法制。圖／聯合報系資料照片
名律師尤伯祥日前成為總統蔡英文大法官被提名人，卻引發他曾教唆證人作偽證爭議，各界一片嘩然。檢改團體「劍青檢改」今表示，我國「律師接觸證人」法制面闕漏不足，與先進國家規範明確相差甚遠，為避免大法官動輒凌駕立法權之上，恣意「廢法」、「造法」，希望大法官提名人能明確表態，是否支持重建「律師接觸證人」相關法制，以彌補其長期規範密度不足而闕漏之處。

劍青檢改指出，我國「律師接觸證人」法律規範闕漏不足，僅在《律師倫理規範》有簡陋之原則性文字，且實務運作混亂不一。有律師完全不敢約見證人的，亦有律師只敢通知證人程序事項的，也有律師指導證人「講重點」的，還有律師大膽教唆證人顛倒是非的。簡言之，因長期規範密度不足，導致毫無標準，自律幾近淪喪。

相較於先進國家對「律師接觸證人」均有明確規範及標準，具體可能涉及：「證人測試」、「證人指導」、「教唆偽證」等不同層次。以英國為例，容許「證人測試」，旨在幫助證人熟悉審判流程；但為避免證人記憶遭到引導錯置，或者證言受到誘導汙染，若律師對證人進行指導將送懲戒，教唆偽證更直接有刑責，屬絕對禁止事項。

劍青檢改認為，司法院「國民法官法施行細則預告版」中「證人測試」相關條文草案，因特定律師團體反對全遭刪除，未來法律規範只能繼續「保持」闕漏，規範密度依然不足。如今有大法官提名人現類似爭議，卻毫無提及未來法制應否建立，台灣的大法官動輒凌駕立法權之上，以至尊之姿，恣意「廢法」及「造法」。大法官個人是否會為捍衛一己名聲，運作憲法裁判結果？令人憂懼。

因此，劍青檢改呼籲本屆被提名大法官人選，應明確表態，對於「律師接觸證人」法制長期規範密度不足，是否支持重建？是否支持重新考量將「國民法官法施行細則預告版」原本證人測試部分內容納入細則？同時請立法院對被提名人進行審議時直接提問、審慎把關。

大法官 尤伯祥

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