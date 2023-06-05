女兒持過期眷屬證被拒搭 火車司機嗆「我就不開車」

臉書社群「台灣便當管理局─附屬鐵路部」昨有粉絲投稿，表示台北車站剪票口攔下一名女子拿過期的鐵路工會彰化分會會員眷屬證搭車，她說「我爸是司機」，然後她再打電話給她爸爸，回以「不讓我女兒搭車，我就不開車」，小編批「拿明朝的鹹魚斬清朝的官，包大人你好大的官威」，網友也群起批評。鐵路工會彰化分會則表示，從2021年12月31日起，即不再發會員眷屬證，過期失效。

依社群所附女子所附的會員眷屬證，是由鐵路工會彰化分會核發，有效日期是前年（2021年)12月31日，這名會員是彰化機務段一名司機員。據投書人指出，女子使用這張過期的會員眷屬證時，售票口欲收回舊證還被拒絕，表示「要辦新的話，也需要這個舊的證件」。

文章po出後，網友討論熱烈，有人批評女子父親嗆不開車，「司機這麼霸氣」、「那就不要開了，想坐辦公室就說嘛！」也有人表示遇到過類似不當使用優待證的情況， 也有人則將矛頭指向鐵路工會化分會，「這張會員眷屬證滿天飛，還遇過拿這張證件坐車不願意補票的，還非常跩呢！都2023年了，還有人敢拿出來，彰化分會真猛」。

有人翻出鐵路局在前年8月22日的一紙公文，針對員工、員眷不當購用優待票等行為處罰規定，如經查證屬實，屬言行失檢並影響鐵路局聲譽者，初次查獲是申誡兩次，情節較重者記過一次，再經查獲違反規定者記過一次，情節嚴重者記過兩次。

鐵路局彰化工會幹部表示，在網路披露此一事件後，已有不少鐵路員工在詢問此事，對於外界觀感不好，令人遺憾，至於真有司機員嗆說：「不讓我女兒搭車，我就不開車」，仍待查證。