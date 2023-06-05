南市出現停車費詐騙簡訊 交通局：勿開啟或點擊網址

台南市交通局最近接獲民眾反應，收到冒名發送停車費欠費的詐騙簡訊。圖／南市交通局提供 台南市交通局最近接獲民眾反應，收到冒名發送停車費欠費的詐騙簡訊，交通局表示，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。

交通局表示，簡訊內容為「提醒您，您有一筆NT$50停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰。請複製官方網站連結並進行線上繳費(釣魚網址)」。

局長王銘德表示，民眾如有逾期未繳費的停車單，交通局停車營運科會寄發補繳通知單通知車主，但不會主動打電話通知車主停車費逾期未繳，此外，民眾如有疑問可上網「臺南市停車管理資訊網」查詢，也可加入會員申請停車費e-mail通知服務，只會通知有未繳的停車費，並不會提供網址連結讓民眾繳費。