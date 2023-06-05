南市出現停車費詐騙簡訊 交通局：勿開啟或點擊網址
台南市交通局最近接獲民眾反應，收到冒名發送停車費欠費的詐騙簡訊，交通局表示，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，就是詐騙簡訊，請勿開啟或點擊網址連結，以防上當受騙。
交通局表示，簡訊內容為「提醒您，您有一筆NT$50停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰。請複製官方網站連結並進行線上繳費(釣魚網址)」。
局長王銘德表示，民眾如有逾期未繳費的停車單，交通局停車營運科會寄發補繳通知單通知車主，但不會主動打電話通知車主停車費逾期未繳，此外，民眾如有疑問可上網「臺南市停車管理資訊網」查詢，也可加入會員申請停車費e-mail通知服務，只會通知有未繳的停車費，並不會提供網址連結讓民眾繳費。
停車營運科長陳英傑表示，民眾如接獲相關簡訊，可撥打(06)2138172、2141798#0查證，停車費繳費需求可多利用「台南好停APP」線上繳費，至今年12月31日止加入會員並使用APP線上支付繳納南市路邊停車場停車費，可享「每筆折扣2元」優惠，同時APP也有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。
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