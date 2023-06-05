廚師當5歲兒面捅死老婆 「殺1刀非亂砍」判14年半定讞

陳姓廚師和林姓妻子因小孩扶養問題吵架，氣憤下當著5歲兒面拿刀捅死妻子，逃亡2天落網，台中高分院依殺人罪判他14年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。圖／報系資料照 陳姓廚師和林姓妻子因小孩扶養問題吵架，氣憤下當著5歲兒面拿刀捅死妻子，逃亡2天落網，但辯稱「只想嚇唬她、有幫太太人工呼吸」。台中地方法院依殺人罪判陳14年8月徒刑，陳和檢方皆上訴，台中高分院認為他非「亂刀凌遲」，不是直接故意殺人，改判14年6月徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

民事部份，林女的母親向陳（44歲）求償近6百萬元，一審審酌林母慟失女兒，需幫養她留下的3名孫子，判陳應給付林母251萬元。

陳姓廚師曾因違反毒品危害防制條例遭判刑8年，2015年11月縮短刑期假釋出獄。陳和林姓妻子都曾離婚，也在各自的前段婚姻中育有兒女，兩人因朋友介紹而結識，2018年3月9日結婚，婚後共同生下1個兒子。因感情生變，林女去年3月15日帶5歲兒子到陳的住處收東西，雙方又因小孩扶養問題大吵，陳見妻子打算騎機車離開，勾著她脖子強拉下機車，還拿出1把鋒利折疊刀朝她胸口猛刺，林女左肺遭刺穿慘死。

陳犯案後逃逸、 扔棄凶刀，接連徒步、改搭計程車找朋友求助，最後跑到台中市北屯區敦化路一處興建中的廟宇躲藏，警方17日到場抓人，陳當時呼呼大睡。

檢方訊問時，陳避重就輕，僅承認和妻子吵架，從車廂拿出摺疊刀「想嚇唬她」，用手勾著脖子時發現她突然癱軟，還說自己有幫妻子人工呼吸，這才發現她胸口流血。法醫鑑定，林女心因性休克，死亡原因是左胸遭單一致命銳創，刺穿左肺致塌陷、血胸，死亡結果為「他殺」。

二審審理時，陳認為一審判刑過重堅稱是「傷害致死」，還說這是一場意外，如果要殺人，為何他還要做人工呼吸。「我老婆死了，我比誰更難過」陳訴苦被關將看不到小孩，當時他打電話給妻子說小孩子哭鬧不去讀書，請妻子來帶小孩，但因妻子「轉身」而被他刺傷。律師辯護稱陳因嚇到，「一時心思很亂」需花時間想一想，才棲身住家附近的工地。

不過目擊的小姨子證稱，陳在她面前打開刀子追胞姊，追到之後，用右手勒住姊姊的脖子，然後用左手刺向她姊的左胸。小姨子說，當時有叫陳「把刀子拿開」。

台中高分院認為陳拿摺疊刀在兒子面前刺擊妻子，傷勢深達5.5至8公分，被害人一刀畢命，讓死者家屬悲慟莫名。因陳在胸口僅刺1刀，第二刀為右手背1.5公分表淺割痕，台中高分院認為和「亂刀狂砍凌遲致死」不一樣，因此減為14年6月刑。

最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴定讞。