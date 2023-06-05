2議員在里鄰長活動各贊助1萬摸彩 對手控當選無效敗訴

民進黨基隆市議員陳軍佐、國民黨市議員何淑萍在去年選舉投票前2、3月，在市府舉辦的里鄰長自強活動，各提供1萬元供摸彩，無黨籍市議員候選人李嘉濠提出當選無效之訴。基隆地院審理後，認為符合正常社交規矩，也未構成對價約定行為，駁回告訴。全案可上訴。

李嘉濠提告指出，陳軍佐和何淑萍去年8月22日和23日、同年9月5日和6日在市府舉辦的信義區里鄰長自強活動晚宴，提供超出個人當天餐費正常應回饋金額，即1萬元供現場摸彩，涉犯選罷法行賄罪，聲明兩人當選無效。

陳、何答辯，提供現金供主辦單位抽獎，曾遭調查局及警方依涉犯選罷法送辦。基隆地檢署偵辦後，作成不起訴處分，案經職權送再議，台灣高檢署檢察長駁回再議確定。原告未能提出被告涉犯罪證據，請求駁回之訴。

法院審理時，包姓女子證稱，在晚宴中可抽到紅包，頒獎給她的是陳軍佐，她不知紅包內現金是陳提供。徐女證稱，她抽到500元紅包，也是由陳軍佐頒獎，並沒有聽到陳請託拜票，她不清楚紅包是否為陳提供，也不會投給他，因為她支持藍營的候選人。

另有抽到500元紅包的證人證稱，除了疫情期間，市府每年都會辦相關活動，也都有抽獎，大多是禮劵，少部分是現金。除了市府準備的禮券，到場貴賓也會加碼提供紅包。當天陳軍佐及何淑萍都有加碼紅包供抽獎，以往每次議員都會到場加碼，不覺得今年有比較特別，她不知道抽到的紅包是誰提供。

法院指出，活動由基市府舉辦，陳軍佐和何淑萍的丈夫各提供1萬元現金供摸彩，陳、何也都在晚宴上受邀頒獎。2人提供現金摸彩雖屬無償，但僅為增加曝光機會，合於一般社會通念正常社交規矩，並無對價約使選民投票權一定行使或不行使，不構成選罷法賄選、行賄行為，駁回告訴。